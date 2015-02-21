آمریکا بستن پایگاه های خود در افغانستان را به تاخیر می اندازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون پاکستان، «اشتون کارتر» رئیس پنتاگون امروز وارد کابل شده و با مقامات افغانستان دیدار کرد. وی طی کنفرانسی مطبوعاتی با «اشرف غنی» رئیس جمهوری این کشور از آمادگی واشنگتن برای به تاخیر انداختن برنامه بستن شماری از پایگاه های نظامی اش در افغانستان خبر داد.

وی در اظهارات خود همچنین به طرح دولت اوباما برای حمایت از راهبرد امنیتی دولت غنی از جمله تغییر در سررسید تعطیلی پایگاه های آمریکا در این کشور اشاره کرد. به گفته کارتر شماری از نظامیان آمریکایی و همپیمانانش وظیفه همکاری طولانی مدت با نیروهای افغان به منظور حمایت و تجهیز آنها را بر عهده دارند.

سفر وزیر دفاع آمریکا در حالی انجام می گیرد که افغانستان در یک سال اخیر شاهد بیشترین حملات خشونت بار شبه نظامیان در 13 سال گذشته بوده است. طبق گزارش سازمان ملل شمار قربانیان غیرنظامی در افغانسان در سال 2014 میلادی 22 درصد افزایش داشته است.