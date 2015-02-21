رئیس شورای شهر گرگان باعدم حضور خود سه هفته صحن علنی را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم حضور ۱۰ عضو شورای اسلامی شهر گرگان، اما به دلیل عدم حضور رئیس و نایب رئیس شورا دومین جلسه متوالی و سومین جلسه متناوب صحن علنی شورای اسلامی شهرگرگان، شامگاه شنبه تشکیل نشد تا موضوع حکم شهردار گرگان هر روز پیچیده تر شود.

در این جلسه که شهروندان، خبرنگاران و معاونین شهردار و اعضای شورا حاضر بودند پس از گذشت چهل دقیقه از ساعت اعلام شده جلسه، خبر تشکیل نشدن جلسه به دلیل به رسمیت نرسیدن آن اعلام شد. در این بین رسانه های استانی برای پاسخگویی به افکار عمومی از یکی از اعضای شورا دلایل عدم تشکیل جلسات را جویا شدند.

غیبت نایب و رئیس و رئیس شورا همزمان در سه هفته بی سابقه بوده است

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان از نبود رئیس و نایب رئیس شورا اظهار نارضایتی کرد و گفت: غیبت نایب رئیس و رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به صورت همزمان در سه هفته طی چهار دوره شورا، بی سابقه بوده است.

محمدرضا سبطی با بیان این نکته که دلیل غیبت رئیس شورا در این جلسه تصادف یکی از اقوام بوده، افزود: نایب رئیس می توانست در جلسه حضور یابد در حالی که ایشان به تماس اعضای شورا پاسخی نداد.

وی عدم تشکیل سه جلسه رسمی و علنی شواری اسلامی شهر گرگان که دو جلسه آن متوالی بوده را نشانه تعلل نایب رئیس و رئیس شورای اسلامی شهر گرگان دانست و تصریح کرد: نشانه حقانیت فراکسیون اکثریت به حضورشان است.

این عضو شورا ادامه داد: پاسخگویی و انجام مراحلی مانند تذکر، طرح سوال و حتی در صورت نیاز استیضاح لازم است .

سبطی اظهار کرد: با توجه به مدارکی که موجود است ابلاغ حسین صادقلو به سر آمده است، وزرات کشور نامه ای در این راستا در ۱۳ بهمن به استاندار فرستاده اما استانداری به رغم همیشه که رسم بوده حامل ابلاغ و ارجاعات وزارت کشور به دستگاه های اجرایی و شوراها باشد، نامه ای که پرواضح و مشخص بوده که متعلق به شورای شهر است را ابلاغ نکرده است.

کتاب قانون شوراها را برای هدیه به معاون عمرانی استانداری آماده کرده ام

وی در پاسخ به این صحبت معاون عمرانی استانداری در یکی از رسانه ها مبنی بر اینکه «این نامه به استاندار گلستان زده شده است نه به شورای شهر»، گفت: من منتظر بودم تا آقای مروتی در جلسه امروز حاضر شود و کتاب قانون شوراها را به ایشان هدیه دهم.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان با تاکید بر این نکته که نامه متعلق به شورای شهر گرگان بوده، افزود: امیدوارم دوستان ما قانون را تمکین کرده و به رای اعضای شورا احترام بگذارند.

وی از پیگیری عدم تشکیل سه جلسه متناوب شورای اسلامی شهر گرگان خبر داد و تصریح کرد: شکایت علی کلاتی عضو شورا به انضمام چند عضو دیگر شورا به هیات رسیدگی به شکایات اعضای شورا که خودم یکی از اعضای آن هستم فرستانده می شود و در آنجا راجع به این موضوع قضاوت کرده و نظرمان را اعلام می کنیم.

این عضو شورا خاطر نشان کرد: واضح است کوتاهی و تعلل می شود، ما نمی توانیم با مدیریت شهر به این شکل کنار بیاییم.

در خاتمه مصاحبه با این عضو شورا، اعلام شد که در حال حاضر حسین صادقلو به اتفاق دو تن از اعضای شورا، در دفتر کارش حضور دارد از این رو خبرنگاران برای روشن شدن موضوع به دفتر شهردار مراجعه کردند که پس از مدتی انتظار با برخورد نامناسب نگهبانی این اداره مواجه شدند. نگهبانی شهرداری پس از بحث کوتاه با خبرنگاران، آنان را با بیان این که هماهنگی نشده است به بیرون ساختمان هدایت کرد .