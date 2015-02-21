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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۰۹

رئیس جمهوری کنگو اشتاین مایر را منتظر گذاشت

رئیس جمهوری کنگو اشتاین مایر را منتظر گذاشت

وزیر خارجه آلمان که برای افتتاح یک پروژه مشترک به کنگو رفته بود، برای دیدار با رئیس جمهوری این کشور معطل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان ناچار شد برای دیدار با «جوزف کابیلا» رئیس جمهوری 43 ساله کنگو، منتظر بماند. وی که امروز برای افتتاح یک پروژه مشترک به کینشازا رفته بود، با تاخیر موفق به دیدار با کابیلا شد.

هر چند مقامات دو کشور در کنفرانس مطبوعاتی پس از این دیدار از روابط بسیار دوستانه و خوب برلین-کینشازا داد سخن سردادند، اما گویا این برخورد ناراحتی مقام آلمانی را به دنبال داشته است.

این نخستین بار است که چنین افتاقی برای یک مقام آلمانی در کنگو رخ می دهد. به نوشته اشپیگل رئیس جمهوری کنگو در حالی برای دیدار با اشتاین مایر تاخیر داشته که برلین بیشترین کمک مالی خود در آفریقا را به این کشور ارائه می دهد.

گفتنی است اشتاین مایر در تور آفریقایی خود قرار است پس از کنگو به رواندا و کنیا سفر کند. 

کد مطلب 2502457

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