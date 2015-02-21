سرعین با توجه به طرفیت های بالقوه گردشگری نیازمند نگاه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زنده دل عصر شنبه در حاشیه نمایشگاه مدیریت جامع شهری و دستاوردهای شهرداری های کشور در جمع خبرنگاران افزود: تحقق این مهم توسعه همه جانبه و پایدار شهر سرعین را تسریع خواهد کرد.

وی با اشاره به حضور سالانه بیش از هفت الی ۱۰ میلیون گردشگر داخلی و هزاران گردشگر خارجی در سرعین تاکید کرد که تثبیت و توسعه این توانمندی بی شک با برنامه های ملی می تواند محقق شود.

شهردار سرعین با بیان اینکه تلاش می شود این روند در مدیریت شهری شهر سرعین اعمال شود، تصریح کرد: شهرداری این شهرستان طی ۱۸ ماه گذشته رویکرد مدیریت مدرن را سرلوحه کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به حضور شهرداری سرعین در نمایشگاه ملی مدیریت جامع شهری یادآور شد: به نمایش گذاشتن توانمندی های مدیریت شهری سرعین از اهداف مهم این نهاد برای شرکت در این نمایشکاه است.

زنده دل با تاکید بر حضور فعال شهرداری سرعین در نمایشگاه دستاوردهای شهرداری های کشور به بازدید رحمانی فضلی وزیر کشور از غرفه شهرداری سرعین اشاره کرد و متذکر شد: حضور فعال شهرداری سرعین در این نمایشگاه نظرها را به سوی خود جلب کرده است.

وی همچنین از رونمایی سند چشم انداز شهر هوشمند سرعین با حضور مسئولان شهر سرعین و استان اردبیل در این نمایشگاه خبر داد.

نمایشگاه مدیریت جامع شهری و دستاوردهای شهرداری های کشور با هدف آگاهی عموم مردم، سازمان ها و متخصصان با ابعاد مختلف حوزه كاری شهرداری ها و دهیاری ها و انتقال تجربیات آنها با یكدیگر و معرفی آخرین تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز مدیریت شهری و روستائی برپا شده است.