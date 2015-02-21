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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۲۲

پاشایی به مهر خبر داد:

تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی بر اثر بارش برف

تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی بر اثر بارش برف

تبریز – مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی بر اثر بارش برف خبر داد و گفت: برخی مدارس استان درپی بارش برف روز یک شنبه تعطیل هستند.

جعفر پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام مقاطع تحصیلی مدارس روستایی شهرستان اهر تعطیل است، افزود: مدارس پیش دبستانی و استثنایی شیفت صبح ترکمانچای نیز تعطیل است.

وی با اشاره به اینکه مدارس مقاطع پیش دبستانی وابتدایی روستایی خواجه تعطیل است، اظهار داشت: کلیه مقاطع تحصیلی شهری و روستایی شهرستان هریس نیز در روز یکشنبه و شیفت صبح تعطیل است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان اینکه کلیه مقاطع تحصیلی شهری و روستایی شهرهای خدا آفرین، هوراند و عشایر تعطیل خواهد بود، ادامه داد: تمام مقاطع تحصیلی شهری و روستایی کلیبر، مهربان و سراب روز یک شنبه تعطیل است.

پاشایی از تعطیلی تمام کلاس های پیش دبستانی و نیز مقاطع ابتدایی شهری و روستایی شهر کاغذکنان خبر داد و گفت: در صورت  ادامه بارش ها احتمال تعطیلی مدارس در شیفت بعد از ظهر نیز وجود دارد که در صورت تحقق این امر اخبار مربوط به آن از طریق رسانه ها به دانش آموزان انتقال داده خواهد شد.

کد مطلب 2502462

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