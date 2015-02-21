موسیقی سرشت دوگانه سنت و مدرنیسم در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی شامگاه شنبه در آیین پایانی یازدهمین جشنواره موسیقی فجر شیراز که در تالار حافظ برگزار شد با اشاره به اینکه نخستین هنری که به مدرسه دارالفنون راه یافت موسیقی است، گفت: بدین شکل نخستین گام ها در آموزش مدرن را موسیقی در ایران یافت.

وی موسیقی را عرصه سنت و مدرنیسن دانست و افزود: این هنر بیش از همه هنرها سنت را در خود نگه می دارد. از این رو موسیقی در پی بازسازی گذشته خود است.

بازسازی سنتی ترین سازها و نغمه ها از ویژگی های موسیقی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس بازسازی سنتی ترین سازها و نغمه ها را از ویژگی های موسیقی عنوان کرد و گفت: موسیقی سرشت دوگانه سنت و تجدد است، بدین خاطر موسیقی را زبان حال و بیان ایرانیان باید دانست، زیرا مردمان ایران هم سنت گرا و هم مدرن اند و این از سرشت پیچیده موسیقی است.

وی دریافت موسیقی را عامیانه دانست و در عین حال درک آنرا نخبه گرایانه عنوان داشت و افزود: شاید بدین سان است که امروز شیراز به عنوان پایتخت شعر و ادب و موسیقی افتخار این را دارد که برگزیدگان این هنر را در خود جای داده است.

وی موسیقی را بستری برای حضور برترین ها در فارس عنوان کرد.

در این آیین که با تجلیل از گروه های شرکت یافته در بخش رقابتی سی و امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر همراه شد از گروه همنوازان ایران به سرپرستی کاوه پیمان، گروه پاسارگاد به سرپرستی حامد فقیهی، گروه همنوازان آبنوس به سرپرستی علیرضا صدیقی نسب و گروه موسیقی باران به سرپرستی امیرحسین دادور تجلیل شد.

مرادخانی: موسیقی از هنرهای هویتی ایرانی هاست

در ادامه نیز معاون هنری وزارت ارشاد با بزرگ دانستن حرکت استان فارس در برگزاری همزمان جشنواره موسیقی فجر، گفت: موسیقی از هنرهای هویتی ایرانی هاست چون با کلام بزرگان ادبیات و شعر ما همراه است.

علی مرادخانی موسیقی سنتی را در تمامی دوران زینت یافته با کلام بزرگان ایران زمین عنوان کرد و افزود: از این رو وظیفه داریم در حوزه موسیقی به درستی از این هنر صیانت و پاسداری شود.

وی موسیقی را در ایران پاک دانست و افزود: کسانی که در این حوزه کار می کنند نیز بدین خاطر باید حمایت شوند تا روز به روز به کمال نزدیک شود. بدین جهت ادارات کل همراستا با ستاد مرکزی جشنواره موسیقی فجر در چند شهر بزرگ این جشنواره را سامان دادند که مجموعه این فعالیت ها در فضایی مناسب پیش رفت.

مرادخانی با اعلام اینکه حمایت از موسیقی و برگزاری چنین جشنواره هایی در سال های آینده با توان بیشتری پی گرفته می شود، گفت: در راستای دیپلماسی فرهنگی دولت که شعار و سرلوحه قرار گرفته از این پس گروه های هنری از سراسر کشور برای گسترش تبادل فرهنگی به دیگر نقاط دنیا اعزام می شوند.

معاون هنری ارشاد از حضور 1200 هنرمند در قالب 90 گروه داخلی و 9 گروه خارجی در جشنواره موسیقی فجر امسال خبر داد و افزود: با توجه به این پتانسیل کشور ما در این زمینه صاحب شناسه قوی و توانمندی است که متاسفانه در سال های گذشته مغفول مانده و ضعیف عمل شد.

مرادخانی با بیان اینکه بدین خاطر در سال های گذشته بازارهای از دست رفت، افزود: آنگونه که شایسته و بایسته هنر موسیقی است باید تلاش شود در مسیر دیپلماسی فرهنگی گام برداشت.

هنر شرق مطلوب بازارهای جهانی است

وی هنر شرق را مطلوب بازارهای جهانی عنوان کرد و گفت: با اینکه بازارهای جهانی تمایل بسیاری به هنر شرق داشته، اما تنها کشورهایی چون ژاپن و چین در این باره در معرض بازارهای جهانی قرار گرفتند، از این رو ما نیز باید با در معرض قرار دادن آثار فرهنگی خود حرکت های موثری در این باره سامان دهیم.

وی خاطرنشان کرد: هرجا که هنرمندان ما وارد عرصه شده اند توانسته اند کشور ما را به عنوان مظهر فرهنگی شرق به جهان معرفی کنند.

مرادخانی از اعزام گروه های برتر جشنواره موسیقی فجر در راستای تبادل فرهنگی در سال آینده خبر داد و گفت: بدین منظور نیز تصمیماتی در اینباره در جلساتی که با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار شد اتخاذ گردید تا بویژه در حوزه هنرهای تجسمی و نمایشی فارس به عنوان پیش قراول این جریان قرار گیرد.

وی از مدیران ارشد فارس نیز درباره تامین بودجه های استانی در حوزه فرهنگ و هنر خواست تا با فرهنگ و ارشاد استان همکاری خود را مانند سال جاری تداوم داده و در مسیر ارتقا فرهنگی فارس گام بردارند.

در این آیین گروه های همنوازان ایران و همنوازان آبنوس به اجرای موسیقی پرداختند.