مذاکرات صالحی و مونیز پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در سطح علی اکبر صالحی ، رئیس سازمان انرژی اتمی و ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا با حضور معاونان دو طرف پایان یافت.

بر اساس این گزارش این مذاکرات از ساعت 14 به وقت ژنو (16:30 به وقت تهران ) آغاز شد و با تنفس حدود یک ربع پس از سه ساعت ادامه پیدا کرد. این مذاکرات دقایقی پیش پایان یافت.

علی اکبر صالحی به همراه محمد جواد ظریف و حسین فریدون صبح امروز به مذاکرات ژنو پیوستند.

برخی منایع غربی اعلام کرده اند که صالحی در ژنو در خصوص موضوعات فنی و تعداد سانتیرفیوژهای مورد نیاز ایران گفتگو می کند.

مذاکرات ایران و آمریکا فردا در سطح وزرا ادامه خواهد داشت .