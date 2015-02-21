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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۲۳

مذاکرات صالحی و مونیز پایان یافت

مذاکرات صالحی و مونیز پایان یافت

مذاکرات دو جانبه رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان و وزیر انرژی آمریکا که از ساعت 14 به وقت ژنو آغاز شده بود پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در سطح علی اکبر صالحی ، رئیس سازمان انرژی اتمی و ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا با حضور معاونان دو طرف پایان یافت.

بر اساس این گزارش این مذاکرات از ساعت 14 به وقت ژنو (16:30 به وقت تهران ) آغاز شد و با تنفس حدود یک ربع پس از سه ساعت ادامه پیدا کرد. این مذاکرات دقایقی پیش پایان یافت.

علی اکبر صالحی به همراه محمد جواد ظریف و حسین فریدون صبح امروز به مذاکرات ژنو پیوستند.

برخی منایع غربی اعلام کرده اند که صالحی در ژنو در خصوص موضوعات فنی و تعداد سانتیرفیوژهای مورد نیاز ایران گفتگو می کند.

مذاکرات ایران و آمریکا فردا در سطح وزرا ادامه خواهد داشت .

کد مطلب 2502465

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