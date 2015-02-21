صبای قم برابر علم و ادب همدان به یک پیروزی قاطع دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های مرحله گروهی مسابقات لیگ نونهالان باشگاه‌های کشور غروب شنبه در قم آغاز شد و تیم فوتبال صبای قم برابر علم و ادب همدان به برتری رسید.

در این مسابقه که در ورزشگاه تختی قم برگزار شد تیم فوتبال صبای قم موفق شد با نتیجه ۶ بر صفر حریف خود را شکست داده و گام نخست را در این رقابت‌ها محکم بردارد.

در این مسابقه صبای قم در نیمه نخست جشنواره‌ای از گل به راه انداخت و در نیمه نخست ۴ گل به ثمر رساند و در نیمه دوم نیز با به ثمر رساندن ۲ گل دیگر، در ‌‌نهایت با ۶ گل به برتری رسید.

پارسا بیگدلی در این بازی ۲ گل برای صبا به ثمر رساند و محمد جواد لطفی نیز با به ثمر رساندن ۲ گل نقش مهمی در پیروزی صبا ایفا کرد ضمن اینکه یونس نوری خواه و علی یعقوبی هر یک با به ثمر رساندن یک گل در این برد سهیم شدند.

تیم فوتبال صبای قم نیز در این گروه با همشهری خود سیاه جامگان همگروه است و به غیر از این ۲ تیم قمی، تیم‌های آبفای اصفهان، کانون کرج و علم و ادب همدان با نمایندگان قم در یک گروه قرار گرفته‌اند.

صبا قهرمان فصل گذشته لیگ نونهالان قم شد تا سهمیه حضور در این مسابقات را به دست آورد اما سیاه جامگان با سهمیه آزاد در مسابقات شرکت کرد و فدراسیون فوتبال نیز با درخواست میزبانی باشگاه سیاه جامگان قم موافقیت کرد.

پس از برگزاری مسابقات دوره‌ای بین این ۵ تیم در ‌‌‌‌نهایت ۲ تیم جواز حضور در مرحله بعدی این مسابقات را به دست می‌آوردند و پس از برگزاری رقابت‌های دور دوم در ‌‌‌‌نهایت ۴ تیم راهی لیگ بر‌تر نونهالان کشور می‌شوند.

علیخانی: از نحوه عملکرد بازیکنانم رضایت ندارم

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه بیش از آن‌که صبا در پیروزی ۶ بر صفر، خوب بازی کرده باشد، تیم علم و ادب همدان روز بدی را سپری کرد گفت: از نحوه عملکرد بازیکنانم رضایت ندارم.

مهدی علیخانی پس از پیروزی پرگل تیمش برابر علم و ادب همدان در مسابقات لیگ نونهالان باشگاه‌های کشور اظهار داشت: با وجود اینکه امروز با نتیجه‌ای یک طرفه پیروز شدیم اما بازیکنان صبا در این مسابقه تنها ۱۰ درصد توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: امروز بازی خوبی انجام ندادیم و هافبک‌های میانی ما بازی مورد نظر که از آن‌ها انتظار می‌رفت را انجام ندادند و فکر می‌کنم در این نتیجه، ناآشنایی تیم همدان به جو مسابقه و ورزشگاه دخیل بود.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: بیش از آنکه تیم ما در پیروزی ۶ بر صفر، خوب بازی کرده باشد تیم علم و ادب همدان روز بدی را سپری کرد و گلزنی ما بیشتر روی ضعف آن‌ها بود و توپ‌هایی که آن‌ها در خط دفاعی از دست می‌دادند سبب خلق موقعیت برای ما می‌شد.

علیخانی بیان کرد: ۴ گل از ۶ گل ما از روی کرنر‌ها و ضربات شروع مجدد به ثمر رسید و ۳ گل از این ۶ گل را مدافعان میانی ما روی همین توپ‌ها به ثمر رساندند و در نیمه دوم با توجه به تراکم دفاعی حریف به اندازه نیمه نخست در گلزنی موفق نبودیم اما توسط یکی از مهاجمانمان به ۲ گل رسیدیم و پیروز بازی شدیم.

وی عنوان کرد: اگر بازیکنان ما به ویژه هافبک‌ها در بازی‌های بعدی مثل بازی امروز کار کنند ممکن است در بازی‌های بعدی به مشکل بخوریم اما امیدواریم در بازی فردا با توجه به ظرفیتی که داریم موفق باشیم و بتوانیم جبران کنیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: تیم سیاه جامگان قم رقیب جدی ما برای صعود دارد البته من تیم کانون کرج را ندیدم اما پیش بینی ما این است که سایر تیم‌ها نتوانند مانعی برای ما باشد.