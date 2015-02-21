توافق خاصی روی موضوعات صورت نگرفته است/نیازبه حضورصالحی درمذاکرات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور مذاکرات هسته ای با آمریکا به ژنو سفر کرده است در بدو ورود به دیدارهای روز گذشته معاونان با همتایان آمریکایی اشاره کرد و گفت: معاونان بحث های خوبی داشته اند، البته روی موضوعات توافق خاصی صورت نگرفته است.

وی درباره دلیل ورود رئیس سازمان انرژی اتمی به مذاکرات، افزود: به مراحلی رسیده ایم که نیاز است فردی با اشراف کامل به موضوعات هسته ای ایران در سطح دکتر صالحی در مذاکرات حضور داشته باشند.

ظریف افزود: موضوعات هسته ای ابعاد مختلفی دارد، ما غنی سازی و راکتور اراک را داریم، مجموعه این بحث ها نیاز به اشراف کامل به برنامه هسته ای صلح آمیز کشور دارد که آقای صالحی به عنوان رییس سازمان انرژی اتمی، فردی متخصص و علمی با سوابق هسته ای است که در این حوزه اشراف کامل دارند.



وزیر خارجه کشورمان گفت: این بار احساس کردیم که زمان زیادی به پایان مهلت باقی نمانده است که باید در یک سطحی با اشراف کافی به موضوعات که همه مسایل را همه جانبه نگاه کند ، شخص آقای صالحی می تواند در این بخش به ما کمک کند، طرف آمریکایی هم در این جلسه در پاسخ به پیشنهاد ما در سطح وزیر انرژی حاضر شد .

ظریف با اشاره به حضور حسین فریدون در مذاکرات، گفت: حضور جناب آقای فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور در گذشته هم مسبوق به سابقه بوده و از حضور ایشان برای هماهنگی با ریاست جمهوری و سران کشور استفاده می کردیم و در حال حاضر هم به این هماهنگی به شکل ویژه نیاز داریم.

وزیر امور خارجه در گفتگو با واحد مرکزی خبر با اشاره به اینکه توافقی که ناقص و مبهم باشد را نمی پذیریم، تأکید کرد: به همین دلیل لازم است که برای رسیدن به توافق هر زمان که در خصوص موضوعی بحث می شود، این مسئله را در نظر داشته باشیم که تا زمان رسیدن به یک توافق کامل هیچ توافق دیگری صورت نمی گیرد.

ظریف گفت: بعد از اینکه مقام معظم رهبری روی یک مرحله ای بودن توافق تاکید کردند، فرمایشات ایشان همواره فصل الخطاب و راهگشا بوده است و ما هیات مذاکره کننده بسیار خوشحالیم که این بار فرمایشات مقام معظم رهبری درست خطی بود که ما همواره دنبال آن بودیم و خودمان این تحلیل را داشتیم که توافق های کوچک، مقطعی و جداگانه به نفع کشور و سایر مذاکره کنندگان نیست.



وی با بیان اینکه توافق های کلی، جا را برای تفسیرهای مختلف باز می کند و باید همه طرف ها نگران چنین توافقی باشند افزود: هر زمان که دیدگاههای طرف ها به هم نزدیک شد باید در یک زمان بر روی کاغذ آورده و متن نهایی شود و این سیاستی است که دنبال می کنیم.



وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه برنامه هسته ای ایران کاملا صلح آمیز است گفت: ایران در برابر فشار و تحریم تسلیم نمی شود و تنها راه رسیدن به راه حل، مذاکره با ایران بر اساس مبانی ایست که در توافق ژنو روی آن توافق شده است.

اختلاف نظر اصلی روانی است

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اختلاف نظرهایی درباره برخی موضوعات همچنان وجود دارد، اظهار داشت: من فکر می کنم اختلاف نظر اصلی ، روانی است که برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا و برخی جناح های داخلی آمریکا احساس می کنند که تحریم ها یک سرمایه برای آنان است، در صورتیکه تحریم ها جز هزینه هیچ سودی برای آنان نداشته است .



وی گفت: تا زمانیکه این باور در ذهن مذاکره کنندگان تغییر نکند و یا نتوانند در برابر فشارهای سیاسی گروهها و افرادی که منافعشان در تنش است مقاومت کنند، رسیدن به توافق کار بسیار مشکلی خواهد بود، زیرا تا زمانیکه هدف را حفظ فشار بر ایران بدانند هیچ گاه به نتیجه نخواهند رسید ،ما هم براساس فتوای رهبری و هم بر اساس نگرش کلی نظام سلاح هسته ای را مخلّ صلح و امنیت بین المللی و همین طور مخلّ امنیت خودمان می دانیم.



رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: تا زمانیکه فکر کنند با فشار می توانند به راه حل برسند و تحریم را اهرم فشار خوبی قرار دهند راه حل دور از دسترس خواهد بود ،احترام به حقوق ملت ایران تنها راه رسیدن به توافق جامع هسته ای خواهد بود.



در مذاکرات هسته ای نیاز به اراده سیاسی است



وی با تاکید براینکه مذاکرات در سطح 1+5 برگزار می شود چون معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا حضور دارد و این مذاکره ای است میان ایران و 1+5 که نقش آمریکا به دلیل میزان پررنگ بودن دشمنی های آن برخی نشست ها را ضروری می کند.



ظریف افزود: با سایر اعضای1+5 همواره به صورت دوجانبه دیدارهایی داشته ایم که جدیدترین آن با چین و روسیه بود.



ظریف گفت: در مذاکرات هسته ای نیاز به اراده سیاسی است که با این حضور نشان دادیم که مقامات عالی ایران این اراده سیاسی را دارند و امیدواریم که طرف مقابل هم این اراده را از خود نشان دهد.