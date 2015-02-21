تیم فوتبال سیاه جامگان قم آبفای اصفهان را با شکست بدرقه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از رقابتهای مرحله گروهی مسابقات لیگ نونهالان باشگاههای کشور شامگاه شنبه در قم به پایان رسید و تیم فوتبال سیاه جامگان قم برابر آبفای اصفهان پیروز شد.
در این مسابقه که در ورزشگاه تختی قم برگزار شد تیم فوتبال سیاه جامگان قم موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر حریف را شکست داده و نخستین پیروزی خود را به دست آورد.
در این مسابقه سیاه جامگان قم در نیمه نخست در حالی با گل پوریا مختاری به پیروزی رسید که موقعیتهای پرشماری برای گلزنی در اختیار داشت اما نتوانست از این موقعیتها استفاده کند.
در آغاز نیمه دوم تیم آبفای اصفهان که برای جبران گل خورده جلو کشیده بود صاحب یک موقعیت صد در صد گل شد اما بازیکن نماینده اصفهان در مقابل دروازه سایه توپ را هدف قرار داد تا بهترین بخت آبفای اصفهان در این بازی از دست برود.
گل علی سلیمانی در ادامه بازی سبب شد تیم سیاه جامگان قم تیرخلاص را بر پیکره تیم آبفای اصفهان شلیک کند تا این مسابقه در نهایت با پیروزی ۲ بر صفر تیم سیاه جامگان قم به پایان برسد.
تیم فوتبال سیاه جامگان قم نیز در این گروه با همشهری خود صبای قم همگروه است و به غیر از این ۲ تیم قمی، تیمهای آبفای اصفهان، کانون کرج و علم و ادب همدان با نمایندگان قم در یک گروه قرار گرفتهاند.
صبا قهرمان فصل گذشته لیگ نونهالان قم شد تا سهمیه حضور در این مسابقات را به دست آورد اما سیاه جامگان با سهمیه آزاد در مسابقات شرکت کرد و فدراسیون فوتبال نیز با درخواست میزبانی باشگاه سیاه جامگان قم موافقت کرد.
پس از برگزاری مسابقات دورهای بین این ۵ تیم در نهایت ۲ تیم جواز حضور در مرحله بعدی این مسابقات را به دست میآورند و پس از برگزاری رقابتهای دور دوم در نهایت ۴ تیم راهی لیگ برتر نونهالان کشور میشوند.
وایمندی: بازی در خانه برای سیاه جامگان امتیاز بزرگی است
مربی تیم فوتبال سیاه جامگان قم با بیان اینکه تیم فوتبال سیاه جامگان قم روندی رو به رشد را طی میکند گفت: سیاه جامگان قم مدعی اصلی صعود به لیگ برتر است.
اسماعیل وایمندی پس از پیروزی سیاه جامگان قم برابر آبفای اصفهان در مسابقات لیگ نونهالان باشگاههای کشور اظهار داشت: با وجود اینکه امروز پیروز شدیم اما بازیکنان زیر نظر سرمربی با دانش تیم روز به روز در حال رشد هستند و میتوانیم به روند موفقیتهای خود ادامه دهیم.
وی افزود: امروز بازی خوبی انجام دادیم و هافبکهای میانی ما بازی مورد نظر که از آنها انتظار میرفت را انجام دادند و اگر در گلزنی با دقتتر عمل میکردیم میتوانستیم با نتیجه بهتری پیروز میدان شویم.
مربی تیم فوتبال سیاه جامگان قم گفت: تیم آبفای اصفهان در بخش هجومی تیم قدرتمندی بود و چند بار دروازه تیم ما را تهدید کرد اما فکر میکنم با این پیروزی گام بلندی به سوی کسب موفقیت و صعود از این رقابتها برداشتیم.
وایمندی بیان کرد: سیاه جامگان قم مدعی اصلی صعود به لیگ برتر است و با وجود اینکه تیم ما با مشکلات مالی زیادی روبرو است اما تلاش کردهایم با کسب میزبانی این مسابقات، به مرحله دوم صعود کنیم و راهمان را برای لیگ برتری شدن هموار کنیم.
وی عنوان کرد: بازی در خانه امتیاز بزرگی برای بازیکنان یک تیم به ویژه بازیکنان ردههای سنی پایه است و باید از این امتیاز به خوبی بهره برداری کنیم.
مربی تیم فوتبال سیاه جامگان قم تصریح کرد: هدف ما کسب پیروزی در هر ۴ مسابقه و صعود به دور دوم با حداکثر امتیاز است البته تیمهای خوبی مثل صبای قم در مقابل ما قرار دارند و تیم کانون کرج که در روز نخست استراحت داشته تیم ناشناختهای است.
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