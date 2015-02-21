کارگاه توسعه پایدار از منظر یونسکو در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،در این کارگاه که عصر شنبه برگزار شد، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران درباره نقش یونسکو در کیفیت بخشی آموزش و تاثیرآن در توسعه پایدار به سخنرانی کرد.

محمدرضا سعید آبادی در این کارگاه اولین ویژگی توسعه پایدار را بین بخشی بودن آن عنوان کرد و گفت:اگر هر بخش فقط به فکر انجام کار خود باشد، توسعه پایدار امکان پذیر نخواهد بود.

سعید آبادی با بیان اینکه دومین ویژگی توسعه پایدار تفکر سیستمی است افزود:توسعه پایدار دارای سه رکن رشد اقتصادی، پایداری زیست محیطی و ظرف اجتماعی و فرهنگی است و تفکر سیستمی به این معنی است که این سه مورد را با هم ببینیم.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران ویژگی سوم توسعه پایدار را آینده نگر بودن آن دانست و بیان کرد: اگر وضع جنگل زدایی، بیابان زایی و منابع آبی در ایران و جهان را به دانش آموزان خود نشان داده و بگوییم که اندکی با لنز دوربین توسعه پایدار به این امور نگاه کند حتما در رفتارشان تاثیر خواهد گذاشت.

وی ویژگی بعدی توسعه پایدار را مشارکت همه مردم در تصمیم گیری‌ها تعریف کرد.

سعید آبادی ادامه داد: توسعه پایدار حیطه سیاست گذاری و تصمیم گیری مسئولان است اما این همه کار نیست. در توسعه پایدار جوامع محلی و مردم نیز در کار‌ها به مشارکت گرفته می‌شوند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به اینکه آموزش مهم‌ترین کار در توسعه پایدار است، گفت: محتوای یادگیری، محیط یادگیری، منابع و دستاورد‌ها، بسیج امکانات ۴ بعد آموزش هستند که باید مورد نظر قرار بگیرند.

مدیر منطقه‌ای یونسکو در ایران نیز در این کارگاه درباره ایده توسعه پایدار از دیدگاه یونسکو افزود: امروز بیشتر از همیشه جمعیت جهان را جوانان تشکیل می‌دهند و به همین اندازه انتظارات و ناامیدی آن‌ها نیز بالا است. میلیون‌ها جوان بابحرانی به نام آینده مواجه هستند.

استرکیش لاروش با بیان اینکه جامعه امروز ما متنوع و از سطح تحمل بسیار پایینی برخوردار است، گفت: درگیری و نزاع یک منطقه می‌تواند بر منطقه دیگر اثر بگذارد.

وی افزود: یونسکو از زوایای علم، فناوری و نوآوری و آموزش و پرورش و فرهنگ به توسعه پایدار نگاه می کند.

لاروش درباره اهمیت فرهنگ در توسعه پایدار توضیح داد: برای سال‌ها از فرهنگ و توسعه در یک بحث استفاده نمی شد زیرا فرهنگ به گذشته متصل می شد و توسعه برای آینده در نظر گرفته می‌شداما اکنون این نظر عوض شده و امروزه توجه به فرهنگ بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ باعث ایجاد هویت و همبستگی خواهد شد، بیان کرد: فرهنگ دارای ۴ تاثیر است،فرهنگ کلید صلح، پایداری و امنیت است و احترام به فرهنگ گفتگوهای ملی و بین المللی را تسریع می‌کند.

لاروش دومین تاثیر فرهنگ را کلیدی برای توسعه اجتماعی فراگیر دانست وافزود: سومین تاثیر فرهنگ کلیدی برای توسعه اقتصادی فراگیر است.

وی همچنین آخرین تاثیر فرهنگ را کلیدی برای پایداری محیط دانست و بیان کرد: حفاظت از تنوع محیط زیستی از مهم‌ترین مسائل توسعه پایدار است.

مدیر منطقه‌ای یونسکو در ایران در این کارگاه گفت: یونسکو بر روی موضوعاتی مانند علوم زمین، اقیانوس‌شناسی و روش‌های کاهش بلایا، تغییر آب و هوای جهانی، سیستم‌های هشدار سونامی و تنوع زیستی با ایران همکاری می‌کند.

رئیس دپارتمان علوم اجتماعی و انسانی یونسکو در ایران نیز در این کارگاه اظهار داشت: یونسکو به دنبال چند هدف اصلی از جمله خلاقیت و نوآوری، ارتقای سطح آموزش وسطح زندگی است.

شیدا مهنام با بیان اینکه در برگزاری این کارگاه هابه دنبال حل تمام مشکلات و چالش‌ها نیستیم گفت: یونسکو به دنبال نوعی انسجام رفتاری است.

وی با بیان اینکه یونسکو به دنبال مشارکت جوانان در مدیریت شهری است بیان کرد: یونسکو از فرصت‌های موجود حمایت و به دنبال ایجاد فرصت‌های جدید است.

همچنین در این کارگاه دکترمجید مخدوم رئیس انجمن علمی ارزیابی محیط زیستی ایران و دکتر محمدامیرخانی رئیس کمیته مدیریت دگرگونی اجتماعی یونسکو نیز به بیان دیدگاههای خود پرداختند.

در پایان کارگاه نیز نشست گفتگو برگزار شد و کارشناسان به سوالات حاضرین جلسه پاسخ گفتند .