روحانی درگذشت سید صادق طباطبایی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت السلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت دکتر سید صادق طباطبایی که افتخار همگامی با نخستین مبارزان راه آزادی و نهضت امام خمینی(ره) را در کارنامه خود دارد، باعث تألم خاطر گردید.

مرحوم صادق طباطبایی که در مکتب پدر بزرگوار خود آیت الله سلطانی طباطبایی(ره) با معارف اسلامی و آداب شریعت پرورش یافته و در کنار دایی مبارزش امام موسی صدر، درس دفاع از محرومان و نشر ارزش های دینی را آموخته بود و به علت نزدیکی به بیت مکرم بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران با آموزه های سیاسی و فکری امام خمینی(ره) آشنا بود، بخشی از خاطرات انقلاب شکوهمند بهمن ۱۳۵۷ ایران است که هرگز فراموش نمی شود.

اینجانب با گرامی داشت یاد این عزیز از دست رفته، به همه اعضای خانواده ایشان، خاندان مکرّم امام خمینی(ره) خصوصا یادگار گرامی ایشان حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سیدحسن خمینی و سرکارخانم دکتر فاطمه طباطبائی و بیت محترم امام موسی صدر تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای ایشان غفران و رحمت الهی مسالت می نمایم.



حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران