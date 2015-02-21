به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی مشکلات مواد مخدر در کشور پرداخت و با بیان اینکه سال گذشته ۵۷۰ تن مواد مخدر در کشور کشف، و در این راه ۳۸۰ نفر شهید شدند، افزود: یکی از مشکلات ما درحوزه مبارزه با مواد مخدر، انسداد مرزهاست. تا سال آینده انسداد مرزها به طور صد درصدی در کشور اجرا می شود. همچنین مرزها به دوربین‌های دید در شب مجهز شده و ۵ منطقه جرم خیز مرزی شناسایی و مورد توجه قرار میگیرند.

وی درباره دلایل بروز این بحران در کشور نیز اظهار کرد: همسایگی با کشوری که ۹۰ درصد مواد مخدر دنیا را تولید می‌کند، عدم احاطه دو کشور همسایه به مرزهای خود ، ترانزیت بودن ایران برای عبور مواد مخدر و از همه مهمتر ارزش افزوده ای که مخدر در کشورهای اروپایی دارد ایران را با این بحران مواجه کرده است.

۵۰ هزار معتاد متجاهر داریم

رئیس ستاده مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه اکنون در کشور بیش از ۵۰ هزار معتاد متجاهر داریم که خرده فروشی مواد مخدر نیز می کنند، تاکید کرد: یکی از برنامه های ستاد جمع آوری این افراد است که تا بهار سال ۹۴ این افراد از تهران جمع آوری خواهند شد.

وی در ادامه درباره آمار بازگشت به اعتیاد گفت: در دنیا ۲۰ درصد معتادان بعد از ترک اعتیاد به چرخه مصرف باز میگردند این عدد در کشور ما معدل ۱۰ تا ۱۲ درصد است. همچنین رحمانی فضلی راهکار عدم بازگشت معتاد به چرخه اعتیاد را حرفه آموزی، آموزش، اشتغال و آمادگی برای جامعه پذیری دانست و دراین رابطه به نقش خانواده و رسانه‌ها تاکید کرد.

هزینه ۵۰ میلیاردی دولت برای ترک اعتیاد

وی در پاسخ به این پرسش که مشکلات اقتصاد دولت، ممکن است منجر به کاهش بودجه مبارزه با عتیادشود؟ پاسخ داد: سال گذشته دولت ۳۰ میلیارد تومان و امسال نیز ۵۰ میلیارد تومان در حوزه درمان و ترک اعتیاد هزینه کرده است. این روند برای سال های بعد نیز ادامه دارد.

گروه‌های اجتماعی پای کار آمدند

وزیر کشور برای مبارزه با بحران اعتیاد از همکاری هنرمندان، مداحان، ائمه جماعات، گروه های مردم نهاد و همه مردم ایران خبر دادو افزود: این مشکل فقط با مشارکت همه مردم برطرف می رود. وی گفت: یک ونیم درصد مردم کشور معتاد یا درگیر اعتیاد هستند و ۹۸/۵باقیمانده باید برای مبارزه با اعتیاد بسیج شوند.

بیشتر زندان‌یان به دلیل مواد مخدر زندانی هستند

فضلی با تاکید بر این که بخش زیادی از زندانی های کشور را مجرمان مواد مخدر تشکیل می دهند تاکید کرد: ۴۵ درصد از زندانی‌ها مجرمان مواد مخدر هستند وبقیه هم به نوعی با مواد مخدر درگیر بوده و زندانی شده اند.

وی افزود: برآورد ستاد و نیروی انتظامی این است که ۱۰ تا ۱۱ هزار نفر معتاد وجود دارد که ۴۴ درصد سرقتها را انجام می دهند.