شرایط عضویت در شوراها دشوارتر شود/ کلاردشت پایگاه بومگردی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید افراشته شنبه شب در نشست هم اندیشی شوراهای اسلامی شهرستان کلاردشت، با بیان اینکه در شورا تشکلی به نام مرکز پژوهشی نداشتیم عنوان کرد: طرح تشکیل این مرکز ارائه شد و در حال اجرایی شدن است.

افراشته برای معرفی کردن کلاردشت بعنوان منطقه ویژه گردشگری از مسئولان خواست تا با تدوین و ارائه چندین طرح با در نظر گرفتن قابلیت و پتانسیل های منطقه بصورت مجدانه پیگیر این امر باشند.

وی همچنین حمایت همه جانبه خود را از طرح گردشگری کلاردشت اعلام کرد و در خصوص استان شدن غرب مازندران افزود: دلیل عدم تحقق این مهم بعد از سال ۷۵ این است که تا چندماه گذشته، کارشناسانه عمل نکردیم اما درصدد هستیم تا با ارائه طرح های کاربردی این امر را محقق کنیم.

وی از تشکیل کار گروهی ویژه در خصوص بررسی مشکلات و معضلات استان که متشکل از شوراهاست خبر داد و اضافه کرد: حال که در حال تدوین برنامه ششم توسعه هستیم در خصوص قوانین شوراها هرکدام از شما می توانید برنامه و ایده های خود را ارائه دهید.

علیرضا ذکائیان بخشدار بخش مرکزی شهرستان کلاردشت در این جلسه درخصوص موقعیت جغرافیایی کلاردشت گفت: کلاردشت یک شهرستان تازه تاسیس است که در غرب استان واقع شده است.

کلاردشت می تواند پایگاه گردشگری و بوم گردی شود

وی گفت: این شهرستان به دلیل فاصله ۱۲۰۰ متری از سطح دریا و قرار گرفتن درکوهپایه علم کوه دارای آب و هوایی به شدت مطبوع است و علیرغم اینکه کوهستانی است اما به دلیل نزدیکی به دریاچه خزر، شرایط ویژه جغرافیایی، آب و هوای سالم و پاکش منحصربفرد است، به همین دلیل می تواند به عنوان پایگاه گردشگری ویژه در بعد گردشگری سلامت و بوم گردی در سند چشم انداز مطرح شود.

ذکاییان گفت: از جمله پتانسیل های کلاردشت به رودخانه حفاظت شده سردآبرود، پایگاه کوهنوردی کشور، چشم انداز روستاها در درون کوها، فرش و ابریشم بافی و... است.

وی از مسئولان در سطح استان درخواست کرد تا در تدوین سند چشم انداز استان کلاردشت بعنوان منطقه ویژه گردشگری مطرح شود.

لزوم ساماندهی رودخانه سردآبرود

بهروز نمد سو رئیس شورای شهرستان کلاردشت نیز در رابطه با مشکلات کلاردشت عنوان کرد: سازماندهی رودخانه سردآبرود که بعد از سیل سال ۹۰ خسارات زیادی دیده، مساعدت در خصوص تخصیص سایت اداری که زمین آن توسط شورای اسلامی شهرو شهرداری تهیه شده جهت استقرار ادارات دولتی در یک مکان مناسب از جمله نیازهاست.

وی گفت: رفع مشکلات مسیر جاده مواصلاتی کلاردشت به عباس آباد و کلاردشت به مرزن آباد نیاز به تخصیص بودجه استانی و فرااستانی دارد و مطرح ساختن شهرستان کلاردشت در تنظیم سند چشم اندازاستان به منطقه نمونه گردشگری از دیگر نیازهاست.