حضور کمرنگ بخش خصوصی در گردشگری گلستان/ زیرساخت ها مهیا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، گلستان به دلیل برخورداری از ظرفیت های طبیعی، تاریخی و قرار گرفتن در مسیر عبور مسافران به سایر استانها از پتانسل های خوبی برای رونق صنعت گردشگری برخوردار است که تاکنون به دلیل عدم حضور موفق بخش خصوصی و نبود همکاری بین دستگاه های اجرایی این امر محقق نشده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که واگذاری بسیاری از بخش های تاریخی و طبیعی در قالب ایجاد ظرفیت گردشگری به بخش خصوصی کمک زیادی به اشتغال ثابت و موقت استان و افزایش آورده های مالی خواهد داشت.

تعامل بین بخش خصوصی و دولتی حلقه مفقوده زنجیره گردشگری گلستان است

یک کارشناس و فعال میراث فرهنگی و گردشگری عدم استفاده از بخش خصوصی در ستاد ساماندهی سفر را یک ضعف دانست و گفت: تعامل بین بخش خصوصی و دولتی حلقه مفقوده زنجیره گردشگری گلستان است.

نیکان آرخی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب که بخش خصوصی دغدغه اقتصادی داشته و بخش دولتی به دنبال توسعه گردشگری استان است، افزود: ارتباط این دو بخش، قطعا باعث اتفاق بزرگی در حوزه گردشگری استان است.

وی خواستار برگزاری نشست بین بخش خصوصی و فعالان گردشگری با اداره کل میراث فرهنگی شد و اظهار کرد: میراث فرهنگی دارای ابزار قانونی و بخش خصوصی دارای سرمایه است از این رو با ادغام این دو، تحولی شکل خواهد گرفت.

نبود زیرساخت های گردشگری مسافران را در استان ماندگار نمی کند از این رو به اقامت در فرصتی کوتاه بسنده می کنند.

وی با بیان این نکته که دلیل رونق گرشگری در شهرکاشان این است که منافع مردم و دولت با هم گره خورده، افزود: برای تبدیل گلستان به قطب گردشگری نیاز است این دیدگاه ایجاد شود.

وی فصل بهار را بیشترین زمان برای حضور مسافران در شهر گرگان دانست و گفت: با توجه به استقبال مسافران در این فصل و نبود زیرساخت های گردشگری، آنها را در استان ماندگار نمی کند از این رو به اقامت در فرصتی کوتاه بسنده می کنند.

نداشتن دانش کافی جامعه هتل داران ضعف در حوزه گردشگری است

نیکان آرخی نداشتن دانش کافی جامعه هتل داران را ضعف دیگری در مبحث گردشگری استان اعلام کرد و گفت: ۹۰ درصد جامعه هتل داران اطلاعات گردشگری ندارند و آن ۱۰ درصد هم اطلاعاتشان به روز نیست.

وی به مناطق تاریخی، تفریحی و گردشگری گلستان اشاره کرد و گفت: میراث فرهنگی برای معرفی این بخش ها به مسافران چه کاری به جز چاپ تعدادی پوستر و بروشور کرده است؟

این کارشناس و فعال میراث فرهنگی و گردشگری با بیان این نکته که در برخی موارد اطلاعات روابط عمومی میراث فرهنگی برای معرفی مکان های دیدنی به جامعه هتل داران و گردشگران به روز نیست، افزود: اطلاعات چاپ شده از سوی این دستگاه فقط هرسال کپی می شود و هیچ به روز رسانی در آن مشاهده نمی شود.

نبود راهنمای ثابت برای معرفی بناهای تاریخی، ضعف میراث فرهنگی است

این فعال مدنی و اجتماعی، نبود راهنما به صورت ثابت برای معرفی بناهای تاریخی از نزدیک به گردشگران را یکی دیگر از ضعف های میراث فرهنگی گلستان اعلام کرد و گفت: فصل تابستان و بهار بیشترین زمان حضور مسافران در این استان است که متاسفانه از این فرصت به خوبی استفاده نمی شود.

شهرداری، اماکن، بهداشت و میراث فرهنگی جز دستگاه هایی هستند که به بخش خصوصی در حوزه گردشگری باید مجوز دهند که متاسفانه به قدری درگیر سلسله مراتب اداری می شوند که سرمایه گذار از اجرای طرح منصرف می شود.

وی تعیین ساعتی مشخص برای بازدید گردشگران را یکی از راهکارهای رفع این مشکل دانست و افزود: بسیاری از افراد علاقمند حاضر به همکاری با میراث فرهنگی در راستای معرفی آثار تاریخی، تفریحی و گردشگری به مسافران هستند، انتظار می رود که این دستگاه از ظرفیت نیروی انسانی به بهترین نحو استفاده کند.

وی از نبود تعامل میراث فرهنگی گلستان با سایر دستگاه های اجرایی برای صدور مجوزهای گردشگری گلایه کرد و گفت: شهرداری، اماکن، بهداشت و میراث فرهنگی جزو دستگاه هایی هستند که به بخش خصوصی در حوزه گردشگری باید مجوز دهند که متاسفانه به قدری درگیر سلسله مراتب اداری می شوند که سرمایه گذار از اجرای طرح منصرف می شود.

بنگاه های زودبازده کوچک حائز اهمیت است

این فعال مدنی و اجتماعی با تاکید بر این نکته که بنگاه های زودبازده کوچک حائز اهمیت است، افزود: حضور سرمایه گذار کلان در استان مایه خرسندی است اما با توجه به وسعت کم استان توقع زیادی از استقبال بنگاه های زودبازده بزرگ نمی توان داشت.

نیکان آرخی اضافه کرد: ابتدا نیاز است بستر برای حضور سرمایه گذار کوچک در استان مهیا شود تا شرایط برای سرمایه گذاری کلان مهیا شود.

حمایت دستگاه های اجرایی از بخش خصوصی یک نیاز است

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلستان خواستار همکاری سایر دستگاه های مرتبط با بخش خصوصی شد و گفت: نیاز است دستگاه های اجرایی که عرصه ملی دارند و بانک های عامل از بخش خصوصی حمایت کنند.

قربانعلی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که در گردشگری همزمان باید به فکر بنگاه های اقتصادی زودبازده کوچک و بزرگ بود، افزود: نیاز هردوی اینها در استان جاری است.

وی بنگاه های اقتصادی زودبازده کوچک و بزرگ را مکمل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلستان دانست و اظهار کرد: در کنار بخش خصوصی صنعت گردشگری استان رونق می گیرد.

عباسی تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی و سایر دستگاه های مرتبط نباید در یک زمان به فکر دستگاه های خرد و یا به فکر بنگاه های اقتصادی بزرگ باشند بلکه نیاز است این دو در کنار هم این نیاز را برطرف کنند.

حمایت بانک های عامل، برای ارائه تسهیلات مناسب به بخش خصوصی ضروری است

وی خواستار حمایت بانک های عامل در خصوص ارائه تسهیلات مناسب به بخش خصوصی شد و گفت: از شهرداری درخواست دارم در بحث صدور پروانه و معافیت هایی که دولت برای سرمایه گذاران مشخص کرده نیز کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلستان در توضیح خدمات بانک گردشگری، گفت: بانگ گردشگری می تواند کمک مضاعفی برای رونق صنعت گردشگری در استان داشته باشد؛ در این راستا اقداماتی را برای همکاری بیشتر این بانک انجام دادیم که امیدواریم در آینده با ما بیشتر همراه شوند.

وی با بیان اینکه توقعی که از بانک گردشگری است شاید از سایر بانک های عامل نباشد، افزود: چون به تازگی این بانک تاسیس شده هنوز در گلستان، چیزی در این خصوص به عنوان بانک عامل برایمان انتخاب نشده است.

عباسی با بیان این نکته که در حال حاضر بخش خصوصی ما در بخش رونق گردشگری خوب ورود پیدا کرده، گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه های بخش خصوصی از ۲۰ درصد تا ۹۵ درصد است که در مجموع بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در گلستان سرمایه گذاری شده است.

نبود تسهیلات بانکی، فرآیند رشد بخش خصوصی در بخش گردشگری را کند کرده است

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلستان، در شرایط فعلی با توجه به تسهیلات بانکی که به موقع شارژ نمی شوند، فرآیند رشد بخش خصوصی در بخش گردشگری رو به رشد نیست.

عباسی ادامه داد: انتظارمان این است که همه بانک ها کمک کنند تا این فضا و زیرساخت های گردشگری فراهم شود تا دغدغه های ماندگاری که مدیران ارشد استانی و همه عزیزان گرگانی دارند با این حرکت حل شود.

وی خواستار همکاری سایر دستگاه های اجرایی برای ارائه مجوز به بخش خصوصی شد و اظهار کرد: تا زمانیکه دستگاه های مرتبط با هم هماهنگ نباشند مطمئنا اتفاق خوبی در خصوص رونق گردشگری در استان نخواهد افتاد.

با توجه به شرایط اقیلیمی و جغرافیایی گلستان، قرار داشتن در مسیر تردد مسافران در نوروز و تابستان و ظرفیت های طبیعی و تاریخی این منطقه، هنوز این منطقه به عنوان معبر و اقامت کوتاه مدت برای گردشگران است.

نبود راهکار مناسب و سیاست های درست برای ماندگاری بیشتر مسافران در گلستان باعث شده مکان های تاریخی و طبیعی استان به رغم ارزشهای بالای آنها به گردشگران شناسانده نشده و آنها از این استان تنها به عنوان اقامت یک وعده ای آن هم برای رفع خستگی استفاده کنند.

درگیر کردن مردم و بخش خصوصی برای معرفی جاذبه های استان به گردشگران یکی از راهکارهایی است که سایر استانها از آن بهره جسته و به نتیجه دلخواه رسیده اند از این رو انتظار می رود تا دستگاه های متولی از ظرفیت های بخش خصوصی و فعالان گردشگری برای این امر استفاده کنند.

خبرنگار: الهام رئوفی فر