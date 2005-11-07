به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، در راستاي برگزاري دور پنجم مذاكرات شش جانبه به مظنور حل بحران هسته اي كره شمالي كه قرار است از تاريخ 9 نوامبر ( 18 آبان ) با حضور هيات‌هايي از آمريكا، چين ، كره جنوبي، ژاپن، روسيه و كره شمالي در پكن برگزار شود،هياتي از مقامات كره جنوبي وارد اين شهر شدند .

بر اساس گزارش هاي رسيده، اين هيات قرار است در اولين روز از حضور خود در چين با مقامات اين كشور درباره چگونگي حل بحران هسته اي كره شمالي بحث وتبادل نظر كند.

منابع خبري در ژاپن و كره جنوبي به نقل از مقامات وزارت امورخارجه چين اعلام كردند كه دور پنجم مذاكرات شش جانبه پكن سه روزه خواهد بود.

" آلكساندر آلكسيف " معاون وزير امور خارجه روسيه كه رياست هيات روسي را در مذاكرات شش جانبه برنامه هسته ‌اي كره شمالي برعهده دارد، روز گذشته به كره شمالي سفر كرده است .