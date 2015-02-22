وزارت علوم در صدور مجوز دانشگاه ها انقباضی عمل نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان، شب گذشته در آیین افتتاح شعبه خواهران دانشگاه امیرالمؤمنین(ع) اهواز، با اشاره به اقدامات تهاجمی دشمن در زمینه مباحث اعتقادی، اظهار داشت: از چندین سال پیش احساس کردیم که دشمن هجمه جدیدی را برای مقابله با عقاید مردم آغاز کرده و با سرعت در حال پیش روی است؛ از این رو فعالیت های گسترده ای را در حوزه های علمیه آغاز کردیم.

وی افزود: پس از مقابله با تهاجمات دشمن و اقداماتی که در حوزه شکل گرفت، متوجه شدیم که این قبیل فعالیت ها کافی نیست و باید از عرصه های دیگری هم برای مقابله با تهاجمات دشمن استفاده کرد؛ از این رو دانشکده امیرالمؤمنین(ع) راه اندازی شد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان به پروسه تبدیل دانشکده امیرالمؤمنین(ع) به موسسه آموزش عالی و سپس دانشگاه اشاره کرد و گفت: به طور معمول هر دانشکده پروسه زمانی ۲۰ ساله را باید طی کند تا بتواند مجوز راه اندازی دانشگاه را کسب کند، اما با عنایات حضرت امیر(ع)، پس از گذشت پنج سال قادر به دریافت مجوز دانشگاه شدیم و بدین صورت از سال گذشته موسسه آموزش عالی امیرالمؤمنین(ع) به دانشگاه ارتقاء یافت.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، دانشگاه امیرالمؤمنین(ع) را محلی برای پرورش نیروهای زبده و کارآمد در عرصه مقابله با تهاجمات دشمن دانست و ابراز داشت: امروز موفق به تربیت بیش از ۷۰ استاد در مقاطع عالی شده ایم که این مسأله کمک شایانی به تربیت جوانان آگاه به مسایل روز و مقاوم در برابر هجمه های دشمن می کند.

وی دانشگاه امیرالمؤمنین(ع) را افتخاری بزرگ برای خوزستان خواند و گفت: این دانشگاه به پشتوانه آقا امیرالمؤمنین(ع) امروز توانایی تأسیس شعب در سراسر کشور را دارد که این مجوز برای نخسین بار پس از دانشگاه آزاد، به ما تعلق گرفته است.

آیت الله موسوی جزایری، با اشاره به سیاست های انقباضی وزارت علوم، گفت: متأسفانه با سیاست هایی مواجه شدیم که مقداری کار را برای ما سخت کرده و نمی توانیم آن طور که می خواهیم به تربیت نیروهای مجاهد و انقلابی بپردازیم؛ چرا که وزارت علوم معتقد است ما این همه دانشجو در کشور نیاز نداریم.

نماینده ولی فقیه در خوزستان، خواستار گسترش فعالیت های علمی در دانشگاه های کشور شد و اظهار داشت: با توجه به این که ملت ایران به ویژه جوانان تشنه علم هستند، از مسئولان وزارت علوم تقاضا داریم که انقباضی عمل نکند و اجازه فعالیت موسسات آموزش عالی و دانشگاه های تازه تأسیس را صادر کند تا به جذب جوانان پرداخته و رشد کشور چند برابر شود.