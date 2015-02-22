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۳ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۲۱

حجت الاسلام صالحی منش:

سفر هیئت دولت دستاوردهای مهمی برای قم خواهد داشت

سفر هیئت دولت دستاوردهای مهمی برای قم خواهد داشت

قم - استاندار قم با اشاره به سفر رئیس جمهور به قم در اواخر هفته اظهار کرد: این سفر دستاوردهای مهمی را برای استان قم خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش طی سخنانی در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) خیابان امامزاده ابراهیم با اشاره به سفر رئیس جمهور به قم در روز چهارشنبه هفته جاری اظهار کرد: چهاردهمین سفر کاروان تدبیر و امید به استان قم بسیار مهم و منشأ برکات و دستاوردهای خوبی خواهد بود.

استاندار قم با اشاره به ابعاد و اهمیت سفر دولت به قم، دیدار رئیس جمهور با علما و مراجع تقلید را یکی از برنامه‌های این سفر عنوان و اضافه کرد: رئیس جمهور اعتقاد جدی به نقش قم و علما و مراجع معظم تقلید داشته و در این راه از حمایت‌های این بزرگان بهره گرفته است.

وی با بیان اینکه سفر استانی دولت به قم به لحاظ جایگاه ویژه قم متفاوت از سایر سفرهای استانی است، به آمادگی استان برای ایجاد زمینه‌های برگزاری هر چه شایسته‌تر این سفر اشاره و تصریح کرد: استقبال پرشور مردم قم از رئیس جمهور موجب عزت کشور و ارتقای جایگاه بین المللی آن خواهد شد.

حجت الاسلام صالحی منش در ادامه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب عنایت ویژه نسبت به منطقه نیروگاه داشته‌اند، گفت: دکتر روحانی نیز نسبت به رسیدگی به این منطقه سفارش کرده و در سفر خود به قم، به این منطقه توجه ویژه خواهد کرد.

کد مطلب 2502570

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