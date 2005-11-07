پوستر فيلم "كينگ كنگ" به كارگرداني پيتر جكسن

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، در حالي كه تا اكران "كينگ كنگ" حدود يك ماه وقت باقي است، نام و شهرت پيتر جكسن همچنان بر كشور دورافتاده و 1/4 ميليون نفري نيوزيلند سايه افكنده است. روث هارلي، مدير ارشد اجرايي كميسيون فيلم نيوزيلند،‌ در همايش سالانه بازار فيلم امريكا در سانتا مونيكا در تجليل از فيلمساز هموطن خود مي‌گويد: "پيتر مهم است به خاطر فيلم‌هايي كه مي‌سازد. او بسيار مهم است به خاطر زيرساخت‌هايي كه براي كار فيلمسازي خودش شخصا بنا نهاد و البته به خاطر استاندارد فيلم‌هايي كه ساخت و به مردم نشان داد كه در نيوزيلند هم مي‌توان كاري با بالاترين كيفيت ارايه داد. اطمينان دارم اگر موفقيت "ارباب حلقه‌ها" نبود، اندرو آدامسن مشكلات متعددي براي آوردن پروژه "شير، جادوگر و كمد لباس" به كشور ما مي‌داشت."



از وقتي هارلي در سال 1997 بر مسند كميسيون فيلم نيوزيلند نشست، اين كشور فيلم‌هاي موفق ديگري همچون "وال‌سوار" (نامزد چند جايزه اسكار در سال 2003) و "سريع‌ترين بومي جهان" با هنرنمايي آنتوني هاپكينز را هم به خود ديده است. اين كميسيون در زرادخانه خود دو سلاح دارد: يكي صندوق توليد فيلم نيوزيلند با بودجه سالانه 20 ميليون دلار كه به توليد فيلم‌هاي داخلي كمك مي‌كند و ديگري هديه توليد به پروژه‌هاي پرهزينه سينمايي كه 5/12 درصد از هزينه‌ پروژه‌هاي داخلي و بين‌المللي بالاي 50 ميليون دلار نيوزيلند را تقبل مي‌كند. اگر هزينه اين پروژه‌ها كمتر از 50 ميليون باشد، 70 درصد بودجه پروژه بايد در داخل مرزهاي نيوزيلند خرج شود تا به شمول قانون مذكور درآيد.





نمايي از فيلم "وقايع‌نگاري نارنيا"

به نظر مي‌رسد صنعت فيلمسازي نيوزيلند همچنان به حضور پررنگ و گسترده خود در سطح سينماي جهان در آينده نزديك ادامه دهد. پس از اكران "كينگ كنگ"، "وقايع‌نگاري نارنيا" و "سريع‌ترين بومي جهان" در زمستان امسال، سال آينده هم پروژه‌هاي بزرگ و پرهزينه‌اي مثل "هالو" و "پلي به ترابيتيا" در اين كشور مقابل دوربين مي‌روند. ضمن اينكه كمدي وحشتناك "گوسفند سياه" به عنوان پروژه‌اي محلي در نيوزيلند كليد مي‌خورد.



هارلي مي‌گويد: "به نظرم ما هنوز در بعد داخلي به جايي كه بايد نرسيده‌ايم. اما در عرصه بين‌المللي به قله‌هايي دست يافته‌ايم كه در خواب هم نمي‌ديديم."

