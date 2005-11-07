قراردادهاي موقت عده زيادي از كارگران كرج را بيكار كرده است

علي دهقان كيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج گفت : به دليل قرارداد موقت كارگران، ارائه آمار درست از ميزان بيكاران يا شاغلان در شهرستان كرج ممكن نيست.

وي افزود : هم اكنون 50 درصد واحدهاي صنعتي شهرستان كرج در شهركهاي صنعتي نيمه تعطيل هستند يا كاملاً تعطيل شده اند و كارگران شاغل در اين واحدها نيز به تبع بيكار شده اند.

نماينده كارگران كرج ادامه داد : اين كارخانه هاي به دلايل متعدد از جمله واردات بي رويه كالا، كمبود نقدينگي ، يا آلوده كردن محيط زيست تعطيل شده اند كه در همه موارد ياد شده نداشتن سرمايه و كمبود آن دخيل است.

دهقان كيا با انتقاد از عدم تمايل باغداران و كشاورزان كرجي به ادامه شغل خود خاطر نشان كرد : واسطه گري و مشاغل كاذب ايجاد شده بين توليد كننده واقعي ومصرف كننده باعث شده است شاغلان بخش كشاورزي به خصوص باغداران به جاي باغداري به باغچه سازي و ويلاسازي بپردازند.