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۱۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۰۷

عضو هيأت رئيسه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران :

قراردادهاي موقت عده زيادي از كارگران كرج را بيكار كرده است

عضو هيأت رئيسه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران گفت :اكثر كارگران شاغل در كارخانجات و كارگاههاي شهرستان كرج با قرارداد موقت مشغول به كارهستند و بروز كوچكترين مشكلي مي تواند اين كارگران را بيكار كند.

علي دهقان كيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج گفت : به دليل قرارداد موقت كارگران، ارائه آمار درست از ميزان بيكاران يا شاغلان در شهرستان كرج ممكن نيست.

وي افزود : هم اكنون 50 درصد واحدهاي صنعتي شهرستان كرج در شهركهاي صنعتي نيمه تعطيل هستند يا كاملاً تعطيل شده اند و كارگران شاغل در اين واحدها نيز به تبع بيكار شده اند.

نماينده كارگران كرج ادامه داد : اين كارخانه هاي به دلايل متعدد از جمله واردات بي رويه كالا، كمبود نقدينگي ، يا آلوده كردن محيط زيست تعطيل شده اند كه در همه موارد ياد شده نداشتن سرمايه و كمبود آن دخيل است.

دهقان كيا با انتقاد از عدم تمايل باغداران و كشاورزان كرجي به ادامه شغل خود خاطر نشان كرد : واسطه گري و مشاغل كاذب ايجاد شده بين توليد كننده واقعي ومصرف كننده باعث شده است شاغلان بخش كشاورزي به خصوص باغداران به جاي باغداري به باغچه سازي و ويلاسازي بپردازند.

مسئول كانون هماهني شوراهاي اسلامي كار كارخانجات كرج تصريح كرد : اصلاح برخي قوانين كار مي تواند بخش اعظم مشكلات كار را حل كند.

کد مطلب 250262

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