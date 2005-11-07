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۱۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۳۲

آژانس بين المللي انرژي خواستار شد:

سرمايه گذاري 23 ميليارد دلار كشورهاي خاورميانه در بخش نفت

سرمايه گذاري 23 ميليارد دلار كشورهاي خاورميانه در بخش نفت

آژانس بين المللي انرژي از كشورهاي خاورميانه اي توليد كننده نفت خواست به منظور تامين تقاضاي فزاينده نفت خام طي سالهاي آينده، سرمايه گذاري هاي خود در بخش نفت را تا 23 ميليارد دلار در سال افزايش دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از آژانس بين المللي انرژي، پيش بيني مي شود تقاضاي نفت خام طي سالهاي آينده با افزايش قابل توجهي مواجه شود، كه به منظور تامين اين تقاضا مهمترين وظيفه بر عهده كشورهاي خاورميانه خواهد بود كه بيش از نيمي از كل ذخاير نفت جهان را در خود جاي داده است.

بر اساس اين گزارش، در حاليكه تخمين زده مي شود تقاضاي جهاني نفت خام طي 25 سال آينده و تا سال 2030 با 40 درصد افزايش مواجه شود، در صورتي كه سرمايه گذاري هاي لازم در كشورهاي توليد كننده نفت خام به منظور افزايش چشمگير توليد صورت نگيرد، بهاي نفت خام افزايش شديدي خواهد يافت.

آژانس بين المللي انرژي مي افزايد، طي 25 سال آينده به منظور تامين تقاضاي فزاينده نفت خام، 3 تريليون دلار سرمايه گذاري در بخشهاي اكتشاف، توليد، و پالايش نفت مورد نياز است، كه بيشترين انتظارات بر دوش كشورهاي عضو اوپك و خصوصا كشورهاي خاورميانه است.

بر پايه اين گزارش، كشورهاي توليد كننده نفت واقع در خاورميانه مي بايستي طي سالهاي آينده حداقل سالانه 23 ميليارد دلار در زمينه توسعه بخش توليد نفت خود سرمايه گذاري كنند، كه اين رقم دو برابر ميانگين سرمايه گذاري است كه اين كشورها در دهه گذشته انجام داده اند.

کد مطلب 250264

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