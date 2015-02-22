۸۰۰ هزار معامله اسناد و املاک آذربایجان غربی ثبت شد

امیر جوان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد کاهش ۴ درصدی میزان معاملات اقتصادی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی استان طی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم، افزود: امسال ۸۰۰ هزار معامله در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده، ولی این در حالی است که سال گذشته شاهد ثبت ۸۳۵ هزار معامله بودیم.

وی با اشاره به اینکه اقدامات ثبتی به صورت مستقیم تاثیرگذار از سیستم اقتصادی کشور بوده و با مناسب بودن شرایط اقتصادی تعداد معاملات اسنادی نیز افزایش می یابد، ادامه داد: در مباحث حقوقی ایران، قوانین خوبی در حوزه ثبت داریک که به لحاظ کارشناسی جابگوی نیازها هستند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی با اعلام اینکه به دلیل ایجاد ساختار جدید و انجام الکترونیکی اقدامات ثبتی برخی قوانین نیازمند بازنگری هستند، ادامه داد: در این راستا دفاتر املاک حذف و دفاتر الکترونیک جایگزین آنها می شود.

دفاتر املاک سنتی از چرخه نظام ثبتی کشور حذف می شوند

جوان کیا با اعلام اینکه برای ارائه خدمات بهتر به مردم و کاهش میزان تخلفات دفاتر املاک از چرخه نظام ثبتی کشور حذف و دفاتر الکترونیک جایگزین آنها می شود، ادامه داد: در این چرخه و فرآیند کار دست نخواهیم داشت و مدت زمان صدور اسناد ثبتی به حداقل زمان ممکن کاهش می یابد.

وی با اعلام اینکه با اجرای این طرح همراه با ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی با کمترین میزان جعل مواجه هستیم، عنوان کرد: با ثبت آنی، معاملات قابل ردیابی بوده و بخ خصوص در حوزه وکالتنامه های تنظیمی مشکلات به حداقل رسیده است.

وی با بیان اینکه متناسب با اقتضائات ثبتی آذربایجان غربی ارتقای ساختار سازمانی انجام و تعداد پستهای سازمانی از ۳۴۰ نفر به ۵۷۰ نفر تبدیل شده است، افزود: ظرفیت ثبت اسناد و املاک ارومیه خدمات دهبی به ۲ هزار نفر بوده که به یک میلیون نفر ارائه خدمات انجام می دهد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برای توسعه سیستم نظام ثبتی استان فضا نیاز بوده که هم اکنون در این راستا ساختمان جدید ثبت اسناد در دست احداث است، یادآور شد: این طرح در زمینی به مساحت ۶ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در دست احداث است.

جوان کیا از هزینه اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح تا کنون خبر داد و اظهار داشت: پروژه ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی در حال حاضر از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیک برخوردار بوده که متاسفانه تا کنون منابع اعتباری استانی این طرح تامین نشده است.