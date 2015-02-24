حضور در المپیک عامل تغییر وزنم شد/ رقابتم با معتمد دوستانه است

علیرضا نصرآزادانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت خود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: سال گذشته در آستانه مسابقات جهانی کادر فنی از من خواست تغییر وزن دهم ولی مخالف کردم و با وجود آنکه در وزن پنجم نفر ثابت بودم، حضور در مسابقات جهانی را از دست دادم ولی در این دوره با انگیزه حضور در المپیک وزن خود را تغییر دادم.

وی در ادامه افزود: آن زمان اگر برای تغییر وزن موافقت می‌کردم، حق بهنام اسبقی که خیلی زحمت کشیده بود ضایع می‌شد و من حاضر نبودم مسابقاتی را تجربه کنم که حق تکواندو دیگری است. مدال طلای جهانی را در کارنامه داشتم و بهتر آن بود تا نفر جدیدی برای این مدال تلاش کند.

این ملی‌پوش تکواندو در مورد اینکه چرا جدیدا تغییر وزن داده، تاکید کرد: در این وزن بهنام اسبقی و محمد باقری‌معتمد حضور دارند و برای رسیدن به این جایگاه خیلی تلاش کرده‌اند. با رخصت از این دو نفر بخصوص معتمد که دوست قدیمی و صمیمی من است، وزن خود را تغییر خواهم داد.

وی در خصوص مبارزه با دوست دیرین خود تاکید کرد: واقعا فکری نمی‌کردم روزی در یک میدان مقابل معتمد مبارزه کنم.اما انگیزه حضور در المپیک باعث شد به فکر تغییر وزن باشم. سال‌ها با محمد در اردوهای تیم ملی و مسابقات کنار هم بودیم و او را بزرگتر خود می‌دانم. مطمئن باشید رقابت ما یک رقابت دوستانه است.

نصرآزادانی در پایان گفت: شرایطم با سال گذشته متفاوت است و از دو نفر اول وزن جدید خیلی عقب هستم. هم اکنون در رنکینگ جایگاه 20 را در اختیار دارم و باید خیلی تلاش کنم تا موقعیت بهتری برای خود دست و پا کنم.