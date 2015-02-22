معمای بادهای عظیم کیهانی حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاه چاله های غول پیکر که به آنها "ابرسیاه چاله" نیز گفته می شود، از جمله مرموزترین اجزای سازنده فضا به شمار می آیند. آنها معمولا در هسته کهکشان ها قرار دارند و با پدیده های شگفت انگیزی همچون اخترنماها همراه هستند. دانشمندان تخمین می زنند جرم توده این نوع سیاه چاله ها از صدها هزار تا میلیاردها برابر خورشید باشد.

اکنون به لطف مشاهدات صورت گرفته توسط تلسکوپ های فضایی ناسا و اسا، دانشمندان به تدریج به یافته هایی درباره بادهای کیهانی قدرتمند تولید شده توسط آنها دست می یابند، پدیده های طبیعی که تصور می شود بیشتر از کل یک کهکشان دارای انرژی هستند.

اکثر اخترشناسان معتقدند ابرسیاه چاله ها در مرکز پایدارترین کهکشان های عالم نظیر کهکشان راه شیری قرار دارند که به نظر منطقی می آید.

در این میان بادهای بسیار قدرتمند کیهانی تولید شده توسط آنها همواره برای اخترشناسان از اهمیت برخوردار بوده است. آنها کلید معمای درک درست این بادها را پرتوهای اشعه ایکسی می دانند که سیاه چاله ها تولید می کنند. این پرتوها همزمان با انفجار گازهای احاطه کننده آنها تولید می شود که با سرعتی فراتر از تصور در عالم منتشر می شوند و دقیقا مشاهده همین پرتوهای مرموز بوده که اخترشناسان را در درک بهتر سیاه چاله ها و بادهای قدرتمند کیهانی آنها یاری رسانده است.

تازه ترین یافته اخترشناسان در این زمینه گویای آن است که این بادها در تمامی جهات از ابرسیاه چاله ها منتشر می شوند. مشاهدات صورت گرفته توسط تلسکوپ NuSTAR ناسا و XMM-Newton اسا که به ترتیب پرتوهای ایکس با انرژی بالا و پایین را رصد می کنند به اخترشناسان در درک این حقیقت یاری رسانده است.

نکته مهم این است که اخترشناسان از وجود این بادهای عظیم مطلع بودند اما اکنون برای نخستین بار است که به صورت علمی تأیید می شوند.