حزب الله لبنان : اسرائيل پيش از سازمان ملل از گزارش مهليز مطلع شده بود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، "محمد رعد" نماينده پارلمان لبنان و رئيس فراكسيون" وفاداران مقاومت " وابسته به حزب الله در اظهاراتي كه روزنامه هاي لبناني امروز دوشنبه آن را منتشركردند، تصريح كرد: پيش ازاينكه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد ازگزارش رئيس تيم تحقيق بين المللي ترورحريري مطلع شود، سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم اسرائيل اولين كسي بود كه از گزارش مهليزاطلاع داشت.

وي ابرازعقيده كرد: متهم كردن سوريه و محكوميت اين كشور به دست داشتن درجنايت ترور حريري، لبنان ومنطقه را تكان داد و اتهامات سياسي در چارچوب سياسي مطرح مي شود كه به دنبال هدف قرار دادن منطقه و نابودي آن مي باشد.



رعد با اين حال اين سوال را مطرح كرد: آيا هدف ، تسليم كردن لبنان در مقابل اسرائيل و آمريكا است و ما بايد همچنان به دنبال حقيقت در سراب باشيم ؟.

خبرگزاري فرانسه طي تحليلي اعلام كرد: انتقاد شديد اللحن رئيس فراكسيون "وفاداران مقاومت " ازگزارش قاضي مهليز با موضع رسمي دولت لبنان تناقض و منافات دارد زيرا دراين دولت نمايندگان حزب الله شركت دارند وگزارش سازمان ملل را نوعي پاسخ دادن به مطالبات ملت لبنان دانستند.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد هفته گذشته با تصويب قطعنامه 1636، از سوريه خواست با دتليو رئيس تيم تحقيق بين المللي ترور حريري همكاري كامل نمايد .

رئيس تيم تحقيق بين المللي ترور حريري 20 اكتبر گذشته گزارش 53 صحفه اي را به كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد ارائه كرد و درآن مقامات دولت سوريه و لبنان را به دست داشتن در ترور حريري متهم كرد.