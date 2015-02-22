تهیه ماده واحده مصونیت قضایی برای آزاداندیشان در دانشگاهها

حجت الاسلام روح الله شاطری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستور جلسه بعدی شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها گفت: در جلسه گذشته این شورا که با حضور دکتر فرهادی وزیرعلوم برگزار شد، بحث کرسی های آزاد اندیشی با موضوع تامین امنیت حقوقی و قضایی آزاد اندیشان مطرح شد.

وی ادامه داد: براین اساس دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها موظف شد با هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم حقوقی و قضایی درجهت حمایت از آزاد اندیشان، و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه و رونق فضای آزاد اندیشی اقدام کند و براین اساس ماده واحده‌ای را برای بحث و بررسی به شورا ارایه دهد.

دبیرشورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها افزود: این ماده واحده از جمع نظرات نهادهای ذیر ربط از جمله وزارت کشور، قوه قضائیه، نهادهای امنیت ملی جمع شده و پس از بررسی در شورای اسلامی شدن به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می شود.

وی افزود: پس از تصویب این ماده واحده تحت عنوان ماده واحده مصونیت حقوقی و قضایی آزاداندیشان، مصوبات شورا به وزرای علوم و بهداشت ابلاغ می‌شود تا به ذی نفعان یعنی مدیران دانشگاه‌ها ابلاغ کنند که آنان بدانند از مصونیت قضایی و امنیتی پس از حضور قانونمند در کرسی آزاد اندیشی برخوردار هستند.

حجت الاسلام شاطری افزود: در حال حاضر پیگیر برگزاری این جلسات با حضور کارشناسان هستیم تا در جلسات آتی شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، نظرات جمع شده را مطرح کنیم تا این ماده واحده به عنوان یک عنصر مکمل فرایند آزاد اندیشی ضمیمه آیین نامه مذکور و به دانشگاه ها ابلاغ شود.

وی در خصوص برگزاری جلسه آتی شورای اسلامی شدن دانشگاه ها که قرار بود فردا برگزار شود، نیز گفت: جلسه فردای شورا به دلیل تلاقی با یک جلسه ضروری برگزار نمی شود و جلسه بعدی دو هفته آینده برگزار خواهد شد.