به گزارش خبرنگار مهر، مبلمان، فرش، مرغ و تخم مرغ و کفش ماشینی از جمله کالاهایی هستند که استان قم در تولید آن در کشور دارای جایگاه برتر است و حتی در زمینه صادرات نیز بیشتر صادرات این نوع کالاها از استان قم صورت می‌گیرد.

استان قم در زمینه تولید فرش و کفش ماشینی رتبه اول و در زمینه تولید مبلمان نیز رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده است و حتی در بخش تولید مبلمان به دلیل اینکه از ابتدا تا مرحله آخر تولید مشاغل زیادی را درگیر خود می‌کند نزدیک به ۲۰ هزار اشتغال در این بخش در استان ایجاد شده است.

همچنین در زمینه فرش نیز چنین رویه مشابهی وجود دارد که همین امر می‌طلبد به این صنایع در قم هم از سوی مسئولان استان و هم دولت توجه شایانی صورت گیرد و خواسته این صنعتگران در آستانه سفر رئیس جمهور به قم مورد توجه قرار گیرد تا شاهد گسترش هرچه بیشتر این صنایع و شکوفایی اقتصادی استان باشیم.

رکود در بازار مبلمان

عامل توسعه خوشه فرش استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت کنونی صنعت مبلمان در قم و خواسته‌های این صنف از دولت گفت: بازار طی دو سال اخیر به دلیل ثبات در قیمت دلار نوسان چندانی نداشته و حداقل از تلاطم سال‌های گذشته فاصله گرفته است.

امیر ولی به کنترل تورم‌های لحظه‌ای و شدید اشاره کرد و گفت: آنچه که در حال حاضر بازار مبلمان قم با آن مواجه شده رکود است.

گفته‌های ولی حاکی از این است که مبلمان به دلیل اینکه جزو کالاهای ضروری محسوب نمی‌شود در هنگام بروز رکود آسیب پذیر شده و قطعا به سرعت از سبد مصرف خانوارها کنار می‌رود.

وی معقتد است آنچه که بازار را از رکود خارج می‌کند صادرات است و اینجاست که انتظارات از دولت چشمگیر می‌شود و تولید کنندگان مبلمان خواستار کمک دولت و اعمال سیاست‌های تشویقی برای رشد صادرات هستند.

عامل توسعه خوشه مبلمان استان قم به واردات مبلمان سایر کشورها همچون ترکیه اشاره و بیان داشت: دولت باید با تنظیم تعرفه‌ها از ورود بی رویه مبلمان به کشور و ضرر تولید کنندگان داخل جلوگیری کرده و از سویی دیگر با کمک به واحدهای تولیدی زمینه صادرات هر چه بهتر این کالا را فراهم کند.

نمایشگاه کفش قم ایجاد شود

رئیس انجمن کفش ماشینی استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید بر این مطلب که کفش ماشینی کالای صادراتی اول استان است، گفت: گرچه بازار این کالا طی دو سال اخیر بهتر از گذشته شده است اما رکودی که گریبانگیر بسیاری از صنایع شده در این صنعت نیز مشاهده می‌شود.

ابوالفضل فراهانی ادامه داد: امیدواریم که سفر رئیس جمهور موجب فراهم شدن مکانی به عنوان نمایشگاه کفش‌های ماشینی در استان را شود تا از این طریق صنعتگران این بخش بتوانند تولیدات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان و خریداران قرار دهند.

وی که به آمار ۸۰ درصدی صادرات کفش ماشینی کشور از قم اشاره دارد نیز توجه و کمک دولت به صادرات این محصول را از مواردی عنوان می‌کند که می‌تواند تولید کنندگان این بخش را حمایت کند.

مشکل حذف جایزه صادراتی

عامل توسعه خوشه فرش دستباف قم گرچه به ثبات بازار طی چد سال اخیر اشاره می‌کند اما وی نیز به رکود موجود در بازار اشاره دارد و می‌گوید: رکود بازار فرش تنها به بازار داخل معطوف نمی‌شود و چون ۹۰ درصد این کالا به خارج از کشور صادر می‌شود رکود بازار جهانی نیز بر فرش تأثیرگذار بوده است.

حسین بیگ زاده مسائلی همچون سیاست خارجی و تحریم‌ها را نیز تأثیرگذار بر بازار فرش می‌داند و می‌گوید: حذف جایزه صادراتی طی چند سال اخیر یکی از مشکلات این صنعت بوده است.

وی نیز لزوم توجه به صنعت فرش در آستانه سفر رئیس جمهور به قم را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: دولت باید به صنعتگران این بخش توجه ویژه داشته باشد زیرا فرش بخش اعظمی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده و کمک و پرداخت جایزه صادراتی می‌تواند به پوپایی دوباره این صنعت کمک کند.

حذف تخم مرغ از سبد کالای خانوار

رئیس اتحادیه صنعت مرغ استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت بازار مرغ و تخم مرغ در سال گذشته را به دلیل اینکه این اقلام در سبد خانوار موجود بود خوب توصیف کرد و بیان داشت: متاسفانه در سالجاری این صنعت با مشکل روبه رو شد و به علت حذف تخم مرغ از سبد کالای خانوار مرغداران با ضرردهی مواجه شدند.

محمد خداپرست به انتظارات از دولت اشاره و بیان کرد: درخواست ما این است که دولت بخش تولید مرغ و تخم مرغ را به خود اتحادیه و تعاونی‌ها واگذار کند زیرا اتحادیه‌ها خود توانایی اداره بازار را دارند.

توجه به گفته‌ها حاکی از این امر است که در آستانه سفر رئیس جمهور به قم، مطالبات صنعتگران این استان توجه به ارزش تولیدات و کمک برای روان سازی صادرات تولیداتشان است تا از این طریق علاوه بر نجات از رکود بازار، زمینه رشد و توسعه هر چه بیشتر صنایع مهم در استان قم نیز فراهم و رشد اقتصادی را برای این استان به دنبال داشته باشد.

سیده مرضیه میرقادری