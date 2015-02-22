اقتصاد کشور باید از «فناوری» تغذیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری امروز در پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی «علم تا عمل»، عنوان کرد: این جشنواره حرکتی است که از یک سال گذشته در حوزه اقتصاد دانش بنیان شروع شده. در ابتدا ما تنها بودیم ولی اکنون دولت، رهبری و بانک‌ها در این مسیر کمکهای بسزایی کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه باید به کلیه بخش‌های جامعه تلنگرهایی وارد شود، افزود: البته این تلنگرها کافی نیست. اقتصاد نفتی، اقتصادی بدون فکر است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: پول کافی در کشور وجود دارد. ولی مشکل اصلی، مشکل فرهنگی است و فرهنگ پول مبتنی بر اقتصاد بدون زحمت باید عوض شود تا اقتصاد دانش بنیان در کشور جاری شود.

ستاری با تاکید بر اینکه باید از فکر و پژوهش، درآمدزایی کنیم، افزود: باید فرهنگ اینکه دانش باعث اشتغال می شود در کشور ایجاد شود که این اشتغال هم سهم افراد تحصیلکرده است. اکوسیستم کارآفرینی نیز باید در کشور اجرا شود.

به گفته وی، تکنولوژي‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا بتوانیم در کشور درآمدزایی کنیم.

ستاری با اشاره به اینکه اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به تصویب رسیده ولی اجرایی نشده است، افزود: اجرایی نشدن این قانون به دلیل عدم وجود فرهنگ در کشور بوده است، ولی هم‌اکنون به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نزدیک می‌شویم تا این قانون را به صورت کامل اجرایی کنیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی توضیح داد و گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی از ابتدا تاکنون توانسته بیش از ۲۴۰ شرکت را مورد حمایت قرار دهد و به آنها تسهیلاتی اعطا کند.

وی در ادامه افزود: این صندوق در آینده بزرگترین نهاد مالی کشور می‌شود تا اقتصاد کشور را به جایگاه مناسبی برساند.

ستاری با اشاره به اینکه در دنیا شرکت‌های دانش بنیان، فکر، ایده و برند دارند، افزود: ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم و دولت هم به طور جدی از این مقوله حمایت کند، چرا که جهت‌گیری‌های آینده در کشور در همین راستا است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه باید اقتصاد کشور از «فناوری» تغذیه کند، افزود: در این میان باید ثابت کنیم که علم بهتر از ثروت است.

وی عنوان کرد: توسعه فرهنگ اقتصاد جدید بر عهده کارآفرینان زیر ۳۰ سال است. ما می‌توانیم با ۱۴۰ تا ۱۵۰ نفر، اقتصاد کشور را راهبری کنیم، بدون اینکه بودجه‌ای برای زیرساخت‌های کشور هزینه کنیم و کل دولت را درگیر اقتصاد کنیم.