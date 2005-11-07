وقوع 47 حريق و حادثه در تهران

به گزارش گروه اجتماعي مهر، اين حوادث تلفات جاني نداشت اما 6 نفر دچار مصدوميت شده و بالغ بر 273 ميليون ريال خسارت ايجاد شد.

آمار حريق و حوادث روز يكشنبه در مقايسه با روز گذشته آن به ميزان 10 مورد كاهش يافته است همچنين آمار مجروحين و خسارت هاي ناشي از آن از 2 نفر فوتي، 11 نفر مجروح و 349 ميليون ريال خسارت در شنبه گذشته به 6 نفر مجروح و 273 ميليون ريال خسارت كاهش يافته است.

در حوادث شب و روز گذشته 4 نفر در دو حادثه رانندگي و نيز 2 نفر ديگر در يك حادثه نشت گاز منوكسيد كربن ناشي از خام سوزي موتورخانه يك ساختمان مسكوني، دچار مصدوميت شدند.

به گزارش "مهر"، طي اين مدت 7 منزل مسكوني، 6 وسيله نقليه، 4 نقطه از معابر شهري، 2 مغازه، 2 كارگاه و نيز چند مكان ديگر در معرض آتش سوزي قرار گرفتند و با تلاش ماموران آتش نشاني تهران با استفاده از بيش از 10 رشته آب پرفشار آتش نشاني اين حريق ها خاموش و از سرايت آنها به اطراف جلوگيري شد.

در مجموع، طي 24 ساعت گذشته 335 آتش نشاني با استفاده از 107 ماشين آتش نشاني به مدت 27 ساعت عمليات امدادي و اطفايي انجام دادند.