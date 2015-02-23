نورآوران سلامت از ۱۵ فروردین ۹۴ به مناطق محروم گلستان سفر می کند

​قاسم سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بنیانگذار طرح نورآوران سلامت وزیر بهداشت و درمان بوده و در سطح کشور برای مناطق دورافتاده انجام می شود.

وی ادامه داد: تیم پزشکی در قالب گروهی در مناطق محروم و دور افتاده حضور دارند و مردم را در حوزه چشم پزشکی ویزیت و معاینه و حتی عمل جراحی را به صورت رایگان انجام می دهند.

سمیعی با بیان اینکه در حال حاضر ویزیت دندانپزشکی هم به این طرح اضافه شده است، افزود: طرح نورآوران سلامت تا اول ماه مبارک رمضان در شهرستان مراوه تپه دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه مقدمات کار و جلسه ها برگزار و هماهنگی های لازم انجام شده، ادامه داد: محل استقرار پزشکان و کانکس هایی که برای این کار در نظر گرفته شده مستقر و حدود دو ماه تیم پزشکی در منطقه حضور دارند.

سمیعی در خصوص هدف از اجرای این طرح افزود: معاینه و غربالگری خوبی در شهرستان مراوه تپه و روستاهای محرومی که در منطقه وجود دارد می شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها خاطر نشان کرد: کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند می توانند از این خدمات پزشکی استفاده کنند.

وی ادامه داد: بیشتر افراد و دانش آموزان زیر ۱۵ سال در دندانپزشکی مورد هدف هستند تا خرابی ها و پوسیدگی های دندان این رده سنی مدیریت و درمان شود.

پزشکان گلستانی در طرح نورآوران سلامت حضور داشته باشند

سمیعی از پزشکان استان گلستان خواست که در این کار خیر و خداپسندانه شریک باشند و گفت: انتظار داریم در استان های شمالی و استان گلستان مرکزی داشته باشیم که بتوانیم این خدمات را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: در این تیم پزشکی پزشکان خوبی از گلستان حضور دارند و حتی پزشکان ما هم به استان های محروم مناطق دیگر رفته و خدمات دهی کرده اند.

سمیعی گفت: معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور محوریت این کار را بر عهده دارد و در استان ها هم دبیری این کار با دفترامور روستایی شوراهای استانداری است.

وی ادامه داد: معاونت عمرانی ریاست این مجموعه را راهبری می کند و دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان جلسه های هماهنگی را در بخش درمانی انجام می دهد و کمیته امداد خمینی(ره) و بهزیستی و دستگاه های اجرایی مثل آب، برق، گاز و مخابرات برای پشتیبانی از این طرح اعلام همکاری کرده اند.

دانش بومی روستاییان گلستان را برای اولین بار در کشور به سرانجام برسانیم

وی در خصوص دانش بومی که همیشه تاکید استاندار گلستان هم بوده اظهار کرد: سعی داریم دانش بومی روستاییان استان گلستان را برای اولین بار در کشور به سرانجام برسانیم.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها خاطر نشان کرد: روستاهای استان گلستان با توجه به نوع تنوع قومیتی، بافت تاریخی و اصالت فرهنگی که دارند سرشار از اطلاعات خوبی است که باید نسل به نسل منتقل شود.

سمیعی ادامه داد: اگر نسل های بزرگسال و میانسال ما این دانش بومی را منتقل نکنند دانشی از گذشته به نسل جدید و آینده ما نخواهد رسید.

وی با بیان اینکه طرح ها باید تهیه شود و از اطلاعات آن ها در بحث دانش بومی استفاده کنیم، گفت: باید دانش های بومی را جمع آوری و به روز رسانی کنیم تا قابل استفاده و دسترسی برای مردم باشد.

بخشی از اعتبارات زکات در بهسازی روستاها استفاده شود

سمیعی در خصوص طرح جمع آوری زکات توسط کمیته امداد خمینی(ره) گفت: به لحاظ جمع آوری زکات استان گلستان جزء استان های موفق بوده و این کار با محوریت کشاورزان روستایی، دهیارها و شوراهای روستایی انجام شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها خاطر نشان کرد: این آمادگی در مجموعه شورای زکات استان گلستان وجود دارد که بخشی از اعتبارات زکات در بهسازی روستاها استفاده شود.

وی در خصوص فضای سبز روستاها گفت: امسال هم مثل سال های گذشته موضوع درختکاری در دستور کار ما است و ماموریت ویژه ای از سوی استاندار برای این حوزه فراهم شده است.

در روستاها فضای سبز بیشتری ایجاد کنیم

سمیعی اظهار کرد: استان های شمالی از لحاظ فضای سبز فقیر هستند و باید در این زمینه از لحاظ فرهنگی و عملیاتی ورود پیدا کنیم تا در روستاهایی که وجود دارد درختکاری بیشتری انجام شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها افزود: همکاری های لازم با شوراها و دهیاری ها انجام شده و منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان هم در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

سمیعی توضیح داد: سعی داریم درخت هایی که سازگاری بیشتری در منطقه دارند و آب کمتری مصرف می کنند و منظر زیبا به روستاها و بوستان های ما می دهند انتخاب کنیم.