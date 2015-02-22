اطلاعیه خانواده مرحوم صادق طباطبایی به مناسبت درگذشت وی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی در گذشت دکتر سید صادق طباطبایی خانواده آن مرحوم اطلاعیه ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

دکتر سید محمدصادق طباطبایی، این پرورش یافته بیوت آیات عظام صدر و سلطانی طباطبایی، در سحرگاه روز دوم اسفند در سن ٧١ سالگی رخت از این جهان برکشید. او متولد پنجم فروردین ماه، دارای مدرک دکترای بیوشیمی بود و آثار بسیاری در زمینه های علوم سیاسی، ارتباطات و تاریخ معاصر از او به یادگار مانده است.

تصویر او در کنار امام خمینی و امام موسی صدر و به عنوان شخصیتی کلیدی در فعالیت های دانشجویان ایرانی خارج از کشور، در ذهن تاریخ خواهد ماند.

اینک او پس از طی دوره یک ساله بیماری با روحیه ای ستودنی و همواره شاکر، بر کرانه زندگی ابدی ایستاده است. پروردگارا، او را به دیده مغفرت نگریسته، به آغوش رحمت بی منتهای خویش بپذیر، آمین!

امیدواریم بتوان پیکر او را سریع تر به ایران بازگرداند تا با بدرقه دوستدارانش در آرامگاه خویش بیارامد. اطلاعات دقیق تر در این باره متعاقباً اعلام خواهد شد.

فاطمه صدرعاملی، غزاله طباطبایی، عدنان طباطبایی