پرواز پهپاد فلسطینی بر آسمان اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزای مهر، تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار خبری مدعی شد که پهپاد شب گذشته حریم هوایی اسرائیل را نقض کرده است.
این منبع همچنین مدعی شد که مبدأ پهپاد مذکور نوار غزه بوده و پس از پرواز در آسمان اراضی اشغالی به سمت غزه بازگشته است.
منابع اسرائیلی مدعی شدند یک فروند پهپاد که مبدأ آن نوار غزه بوده شب گذشته بر فراز آسمان اراضی اشغالی پرواز کرده است.
به گزارش خبرگزای مهر، تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار خبری مدعی شد که پهپاد شب گذشته حریم هوایی اسرائیل را نقض کرده است.
این منبع همچنین مدعی شد که مبدأ پهپاد مذکور نوار غزه بوده و پس از پرواز در آسمان اراضی اشغالی به سمت غزه بازگشته است.
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