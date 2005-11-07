برگزاري كلاس هاي آموزش ضمن خدمت در دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" كارگاه تعليم و تربيت ويژه دانشجويان بورسيه دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود به مدت سه روز برگزار شد.

افراد شركت كننده دراين كارگاه زير نظر چند تن از اساتيد با فنون تعليم و تربيت در كلاسداري و تدريس آشنا شدند.

همچنين در ادامه كلاس هاي ضمن خدمت اساتيد و كاركنان اين واحد دانشگاهي كارگاه يكروزه آنچه كاربران بايد بدانند ويژه كاركنان برگزار شد در اين كارگاه نيز كاركنان با فنون اوليه كامپيوتر آشنا مي شوند.

برگزاري كلاس هاي قرآن ويژه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، كلاس هاي قرآن به طور مستمر و در طول سال در دانشگاه آزاد اسلامي ويژه دانشجويان برگزار مي شود. اين كلاس ها براي اولين بار با استقبال پرشور دانشجويان روبرو شده است.

كلاس هاي آموزشي قرآن زير نظر اساتيد مجرب اداره مي شود و كليه دانشجويان دختر و پسر مي توانند با ثبت نام در اين كلاس ها از آن بهره مند شوند.

تجويد، روخواني، روانخواني، صوت و لحن و ... از جمله موارد آموزشي دراين كلاس است. در پايان به كليه شركت كنندگان در اين دوره ها در صورت موفقيت در آزمون گواهينامه اعطا مي شود.