استاندار کهگیلویه وبویراحمد درگذشت نویسنده هم استانی راتسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام سید موسی خادمی آمده است: درگذشت معلم و مورخ فرهیخته استاد نورمحمد مجیدی کرایی که عمر پرکت خویش را در راه تعلیم، تدریس، تحقیق و پژوهش و خدمت به فرهنگ و تاریخ سپری کرد، را به مردم فهیم و قدرشناس استان کهگیلویه و بویراحمد و به ویژه خانواده محترم مجیدی تسلیت عرض می نمایم.

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات الهی و برای بازماندگان صبر و سلامت را مسألت داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم "نورمحمد مجید کرایی" یکی از پژوهشگران و محققین بومی استان بود که چندی پیش در سن ۸۱ سالگی دار فانی را وداع گفت.

از وی آثاری از جمله "تاريخ و جغرافياي كهگيلويه و بويراحمد"، " تاريخ و جغرافياي ممسني "، تاريخ كازرون "، " تاريخ بهبهان "، " اورنگ باختگان ايران در سه جلد "، " علما و شعراي كهگيلويه و بويراحمد " و " مردم و سرزمين هاي كهگيلويه و بويراحمد و ... به جا مانده است.