برخورد با ۶۰۰۰ متر مربع سازه های دریایی غیرمجاز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جعفری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای صیانت از بیت المال استان در نوشهر که با حضور قضات و دادستانهای سراسر استان تشکیل شد، گفت: اجرای قانون برای همه روشن است و نباید در این زمینه کوتاهی کرد.

وی گفت: در بحث مقابله با پدیده دریاخواری باید همه دستگاههای متولی همسو بوده و با حدت رویه عمل کنند و اگر سرمایه گذاری قرار است در حوزه دریا و سواحل صورت گیرد باید مطابق قانون عمل شود.

حجت الاسلام جعفری افزود: بطور حتم با مدیران و صادرکنندگان مجوزهای غیرقانوی در ساخت و سازهای سواحل از سوی دستگاه قضا برخورد خواهد شد و رسیدگی به تخلفات با جدیت صورت می گیرد.

دادستان مازندران همچنین از برخورد سدتگاه قضا با بیش از شش هزار متر مربع سازه های دریایی غیرمجاز خبر داد و گفت: از این میزان بیش از ۳۳۰ مورد توسط دستگاههای دولتی بوقوع پیوسته است و ۳۶ درصد نیز از سوی بخش خصوصی انجام شده است.