تقوا پایه اول طلبگی است/ توجه به کسب علم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار طلاب مدرسه علمیه آیت الله بهجت با وی با بیان اینکه امیدواریم محصول مدرسه آیت الله بهجت برازنده و مفید برای جامعه باشد، گفت: همیشه کمک به جامعه منوط به این است که انسان دارای کمال باشد تا بتواند به دیگران نیز کمال بیاموزد.

وی افزود: مقام علم چنان بالاست که بدلی برای آن وجود ندارد و بعد از مقام نبوت و ولایت نیز مقام علم و کمال است.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه اگر انسان با علم و عمل باشد حتی در موجودات عالم نیز قدرت پیدا می‌کند، گفت: اکنون متأسفانه مسائل زیادی جایگزین علم شده است که باید از آنها پرهیز شود.

وی با اشاره به اینکه علما و روحانیت جایگاه بزرگی در جامعه اسلامی دارند، گفت: مردم از رهنمودهای علما و روحانیت که توانسته اند خود را به کمال و درجات علمی بالا برسانند پیروی می‌کردند و نمونه آن حضور و شرکت گسترده مردم در راهپمایی های ۲۲ بهمن و روز قدس است.

آیت الله علوی گرگانی گفت: هیچ گاه نباید این تصور را داشت که بعد از درس خواندن از نظر مالی مشکل ایجاد می‌شود زیرا این از افکار شیطانی است.

وی با تأکید بر اینکه عاقبت خوب برای اهل تقوا است، گفت: انسان باید مراقب باشد تا گناه نکند و واجبات را نیز ترک نکند.

این مفسر قرآن کریم ادامه داد: تقوا پایه اول طلبگی است و عاقبت خوب و خیر در کسب تقوا است و اهل تقوا عاقبت بخیر خواهند شد.

وی گفت: حسن عاقبت از مسائل بسیار مهم اسلام است که موجب خوشبختی و سعادت می‌شود و علم نیز موجب عاقبت به خیری است.

مدیر مدرسه علمیه آیت الله بهجت نیز در این دیدار با بیان اینکه این مدرسه مدت ۲ سال است که تأسیس شده و به فعالیت می‌پردازد، گفت: بنای مدرسه بر این است که طلبه هایی که سابقه تربیتی دارند و یا افرادی که از قبل در امتحان حوزه شرکت کرده‌اند در این مدرسه حضور یابند.

نصرت الله عباسی عنوان کرد: ۹۵ درصد طلاب این مدرسه چهار تا پنج سال با یک روحانی همراه هستند و از اساتید برنامه می‌گیرند.

مدیر مدرسه آیت الله بهجت افزود: برنامه‌های مدرسه فشرده است و علاوه بر دروس حوزه، کارگاه ادبیات نیز به صورت کاربردی برگزار می‌شود.

وی گفت: طلاب با همکاری اساتید به مسائل پژوهشی در دروس خود اقدام می‌کنند و مباحث مرتبط با مفاهیم قرآن را نیز آموزش می‌بینند.