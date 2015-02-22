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۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۵

سرهنگ مرادی:

خودرو با ۶۳ ميليون ریال خلافی در لرستان روانه پارکينگ شد

خودرو با ۶۳ ميليون ریال خلافی در لرستان روانه پارکينگ شد

خرم آباد - رئيس پليس راهور استان لرستان از توقيف سواري تندر ۹۰ با ۶۳ ميليون ریال خلافي خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر مرادی در اين رابطه گفت: مأموران پليس راهور استان لرستان يک دستگاه تندر ۹۰ را به دليل انجام تخلفات حادثه ساز توقيف كردند.

وي ادامه داد: در استعلام صورت گرفته مشخص شد اين خودرو داراي ۶۳ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال خلافي است.

رئيس پليس راهور استان لرستان افزود: خودروی مذكور برای سير مراحل قانوني به پاركينگ انتقال داده شد.

سرهنگ مرادي تصریح کرد: همه روزه خودروهايي که در سطح معابر عمومي مرتکب تخلف مي شوند ضمن اعمال قانون، وضعيت خلافي آنها استعلام مي شود.

وی اظهار داشت: در صورتي که ميزان خلافي وسايل نقليه از ۱۰ ميلیون ريال بيشتر باشد برابر تبصره ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خودرو تا زمان پرداخت خلافي توقيف خواهد شد.

کد مطلب 2502932

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