خودرو با ۶۳ ميليون ریال خلافی در لرستان روانه پارکينگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر مرادی در اين رابطه گفت: مأموران پليس راهور استان لرستان يک دستگاه تندر ۹۰ را به دليل انجام تخلفات حادثه ساز توقيف كردند.

وي ادامه داد: در استعلام صورت گرفته مشخص شد اين خودرو داراي ۶۳ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال خلافي است.

رئيس پليس راهور استان لرستان افزود: خودروی مذكور برای سير مراحل قانوني به پاركينگ انتقال داده شد.

سرهنگ مرادي تصریح کرد: همه روزه خودروهايي که در سطح معابر عمومي مرتکب تخلف مي شوند ضمن اعمال قانون، وضعيت خلافي آنها استعلام مي شود.

وی اظهار داشت: در صورتي که ميزان خلافي وسايل نقليه از ۱۰ ميلیون ريال بيشتر باشد برابر تبصره ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خودرو تا زمان پرداخت خلافي توقيف خواهد شد.