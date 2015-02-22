کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پایگاه معتبر فوتسال پلنت، اسامی ۱۰ بازیکن مطرح جهان در رشته فوتسال را به منظور انتخاب بازیکن سال جهان اعلام کرده که علی اصغر حسنزاده در این فهرست قرار دارد.
وی افزود: علی اصغر حسنزاده بازیکن قمی و کاپیتان تیم ملی کشورمان، افتخار فوتسال قم به شمار میرود و با توجه به کسب عنوان بهترین بازیکن آسیا در سال ۲۰۱۴ و عنوان باارزشترین بازیکن مسابقات جام ملتهای آسیا، بخت بالایی برای کسب عنوان بهترین بازیکن فوتسال جهان در اختیار دارد.
رئیس هیئت فوتبال قم گفت: این برای نخستین بار است که یک ورزشکار از استان قم به چنین سطحی میرسد و با وجود اینکه حسنزاده رقبای بزرگی از کشورهای اسپانیا، برزیل و آرژانتین در پیش دارد اما حضور وی در جمع ۱۰ بازیکن برتر نیز برای ورزش قم و فوتسال ایران افتخار بزرگی به شمار میرود.
بهرامی بیان داشت: علاوه بر اصغر حسنزاده، نام یک بازیکن آسیایی دیگر نیز در فهرست برترینها به چشم میخورد چنان که کائورو موریوکا ملی پوش ژاپنی که در تیم ناگویا اوشنز ژاپن بازی میکند در فهرست برترینها قرار گرفته اما بخت کمتری نسبت به حسنزاده برای حضور در جمع نفرات برتر دارد.
وی عنوان کرد: علیاصغر حسنزاده که در دوره جوانگرایی تیم ملی فوتسال وارد تیم ملی شده است دو بار حضور در جام جهانی فوتسال در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۰۸ و ۵ دوره جام ملتهای آسیا را در کارنامه خود دارد.
رئیس هیئت فوتبال قم تصریح کرد: حسنزاده امسال عضو تیم ملی کشورمان در سیزدهمین دوره جام ملتهای آسیا بود و در راه کسب عنوان نایب قهرمانی برای تیم ملی فوتسال کشورمان ۸ گل به ثمر رساند تا دومین گلزن برتر جام و دومین گلزن تیم ملی کشورمان لقب بگیرد.
بهرامی افزود: این بازیکن قهرمانی در مسابقات فوتسال آسیا و قهرمانی جام بینقارهای در سال ۲۰۰۹، نایبقهرمانی جام جهانی کوچک در کشور برزیل در سال ۲۰۰۸، راهیابی به جمع هشت تیم برتر جهان در جام جهانی فوتسال در سال ۲۰۰۸، قهرمانی غرب آسیا به همراه تیم ملی امید در سال ۲۰۰۷، قهرمانی فوتسال المپیک داخل سالن آسیا در دو دوره متوالی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ با تیم ملی امید را با تیمهای ملی و امید فوتسال کشورمان را نیز به ارمغان آورده است.
