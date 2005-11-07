به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين هنرپيشه كه توانايي خاصي در ايفاي نقش هاي كمدي دارد با شركت فيلمسازي فاكس قرن بيستم وارد مذاكره شد تا شرايط حضور درفيلم كمدي – خانوادگي "يك شب در موزه" را بررسي كند.



اين اثر بر اساس فيلمنامه اي از"توماس لنون" و "رابرت بن گارانت" كليد مي خورد. "اسكات فرانك" از ديگر نويسندگاني است كه بر روي فيلمنامه اين اثر كار كرده و آن را بازنويسي كرده است.



"يك شب در موزه " شرح حال نگهبان نگون بختي است كه در موزه تاريخ طبيعي كار مي كند اما اشتباه وي باعث مي شود كه در شهر هرج و مرج بسياري بوجود آيد.



فيلمبرداري اين اثر از سال آينده در ونكوور آغازمي شود. اين در حالي است كه در ابتدا قرار بود فيلم در لوكيشن هاي مونترال جلو دوربين برود. اين اثر به احتمال بسيار براي تعطيلات سال 2006 روانه سالن‌هاي نمايش مي شود.

