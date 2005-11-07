افزايش نرخ كرايه ها به بهانه سوار كردن چهار سرنشين غير قانوني است // 32 مورد طرح شكايت از رانندگان متخلف تاكسي طي يك روز گذشته

به گزارش گروه اجتماعي مهر، امير محمود دهلوي با بيان اين كه بر اساس هماهنگي هاي بعمل آمده با راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ، قانون ممانعت از سوار كردن بيش از يك نفر در صندلي جلوي خودرو در مورد تاكسي ها نيز مانند ساير خودروهاي شخصي از روز 15 آبان ماه جاري لازم اجرا شده است ، تاكيد كرد : در حال حاضر تمام رانندگان تاكسي هاي خطي و گردشي پس از جلسات توجيهي كه از چند روز قبل از اجراي اين قانون در محل سازمان تاكسيراني برگزار شده بود ، كاملا نسبت به اين قضيه توجيه هستند كه ديگر حق سوار كردن بيش از يك نفر در صندلي جلوي تاكسي را نداشته و هم راننده و هم سرنشين جلو بايد از كمربند ايمني استفاده كنند .

مسافران ، شماره پلاك رانندگان متخلف را بردارند



وي با تاكيد بر اين كه سوار كردن يك مسافر در صندلي جلوي تاكسي ، به معناي گرفتن كرايه اضافي از چهار سرنشين ديگر نيست ، تصريح كرد : هر گونه افزايش نرخ كرايه ها از روز 15 آبان كه نخستين روز اجراي طرح مذكور بود ، از نظر سازمان تاكسيراني كاملا غير قانوني بوده و شهروندان مي توانند در صورت مشاهده تخلف در تاكسي هاي گردشي با برداشتن شماره پلاك و در مورد تاكسي هاي خطي با اعلام نام خط مورد نظر ، مراتب را به واحد نظارت و بازرسي سازمان تاكسيراني با شماره تلفن 33736666و 33737777 گزارش دهند .

32 مورد شكايت از افزايش نرخ كرايه ها ؛ طي يك روز گذشته



به گفته دهلوي طي يك روزي كه از اجراي اين طرح گذشته تا كنون 32 مورد شكايت از سوي مسافران مبني بر افزايش كرايه تاكسي ها و برخورد نامناسب رانندگان به واحد شكايات سازمان تاكسيراني اعلام شده است كه در حال پيگيري است .

مديرعامل سازمان تاكسيراني با بيان اين كه تاكسيمتر بهترين و مناسب ترين راهكار براي تعيين نرخ دقيق كرايه تاكسي ها مي تواند باشد ، اظهار داشت : ما بايد در ابتدا تاكسيمترها را در تاكسي ها راه انداخته و سپس رانندگان تاكسي و حتي مسافران را ملزم به اجراي نرخ مصوب بر اساس محاسبه با تاكسيمتر كنيم .