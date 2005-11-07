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۱۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۴۵

عضو كميسيون سياسي جمعيت دفاع از ملت فلسطين:

صهيونيست ها در تحريف تاريخ تبحر دارند

شمس الدين رحماني با بررسي تحريف تاريخ بشريت توسط صهيونيست ها گفت: يهوديان آنقدر در تحريف تاريخ تبحر دارند كه گاهي اين كار را با جا انداختن چند كلمه در ادبيات گفتاري ملتها مثل"انوشيروان عادل" انجام مي دهند.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، به نقل از روابط عمومي اين جمعيت، روز گذشته نشست آموزشي" تاريخ پردازي يهود و دست پرورده هاي صهيونيسم " به همت اين جمعيت در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد.

در اين نشست كه جمعي از دانشجويان و علاقه مندان به مباحث صهيونيستي حضور داشتند، شمس الدين رحماني با بيان اين مطلب، افزود: يهوديان كساني را كه به نوعي از آنها حمايت كرده اند، مطرح و مشهورشان مي كنند و در مقابل، افرادي را كه به بحث هاي علمي پرداخته و ادعاهاي بدون مدرك آنها مثل افسانه هولوكاست را زير سوال مي برند و مورد هجوم تبليغات شديد رسانه ها قرار مي دهند.

کد مطلب 250308

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