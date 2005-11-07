صهيونيست ها در تحريف تاريخ تبحر دارند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، به نقل از روابط عمومي اين جمعيت، روز گذشته نشست آموزشي" تاريخ پردازي يهود و دست پرورده هاي صهيونيسم " به همت اين جمعيت در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد.

در اين نشست كه جمعي از دانشجويان و علاقه مندان به مباحث صهيونيستي حضور داشتند، شمس الدين رحماني با بيان اين مطلب، افزود: يهوديان كساني را كه به نوعي از آنها حمايت كرده اند، مطرح و مشهورشان مي كنند و در مقابل، افرادي را كه به بحث هاي علمي پرداخته و ادعاهاي بدون مدرك آنها مثل افسانه هولوكاست را زير سوال مي برند و مورد هجوم تبليغات شديد رسانه ها قرار مي دهند.