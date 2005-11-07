برگزاري روز قديسان و استغاثه ارواح توسط كاتوليكها// توجيه نظريه جنگ عادلانه توسط دالايي لاما

پاپ پيوندهاي ميان كاتوليكها و پيروان ديگر اديان را مورد تأكيد قرار داد

پاپ بنديكت شانزدهم درباره اسناد شوراي دوم واتيكان گفت: پس از گذشت چهل سال اين اسناد هنوز هم در رابطه با مسلمانان و يهوديان و همچنين آموزش مسيحيت مورد استفاده قرار مي گيرند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، 40 سال پيش در پائيز 1962 تا 1965 به واسطه تصويب اين سند در شوراي دوم واتيكان، تغييرات ليبرال بسياري در برگزاري مراسم عشاي رباني به وجود آمد؛ از جمله اينكه كشيشها در زمان برگزاري اين مراسم مي توانند رو به جماعت حاضر در كليسا بايستند و اين مراسم مي تواند به زبان محلي هر منطقه برگزار شود به جاي زبان لاتين كه ممكن است براي افراد غير روحاني قابل درك نباشد.

بنديكت در طول دعاي خير خود در ميدان سنت پيتر به اسناد ديگر شوراي دوم واتيكان كه از شهرت كمتري برخوردار هستند اشاره كرد و مهمترين آنها را آموزش مسحيت نام برد و گفت: اين سند از اهميت بسياري براي انسان و جامعه برخوردار است. وي همچين بر سند " در زمان ما" كه به موضوعات رابطه با ديگر اديان اختصاص دارد تأكيد كرد.

پيش از تصويب اين سند، يهوديان از سوي كاتوليكها به دليل مرگ حضرت مسيح (ع) مورد نقد قرار مي گرفتند. اين سند همچنين مسلمانان را به عنوان افرادي با عزت و احترام در نظر گرفته و خواستار فراموش شدن خصومتهاي مسلمان - مسيحي گذشته شده تا در راستاي درك دوجانبه فعاليتهاي بيشتري صورت دهند. در اين سند همچنين به رابطه با هندوئيسم و بوديسم نيز اشاره شده است.

بنديكت همچنين گفت: اين سند به دنياي امروز نيز ارتباط بسياري دارد؛ چرا كه در اين سند آمده است همه انسانهاي يك جامعه را تشكيل مي دهند.

روحانيوني كه در شوراي دوم واتيكان شركت كردند با بيانيه " در زمان ما" به برخي از حقايق بنيادين اشاره كرده اند. آنها بوضوح به پيوندهاي ويژه اي كه مسيحيان را به يهوديان مرتبط مي سازد اشاره كرده، مسلمانان و پيروان اديان ديگر را نيز محترم شمرده و روحيه برادري جهاني را نيز تصديق كرده اند.

رهبر كاتوليكهاي جهان از مؤمنان كاتوليك خواست اسناد شوراي دوم واتيكان را دوباره خوانده و دعا كنند كه همه مؤمنان مسيحي همواره روحيه شوراي دوم واتيكان را حفظ كنند. پاپ همچنين خواستار تشديد و تسريع كمكهاي بين المللي به قربانيان زلزله 16 مهر ماه (8 اكتبر) جنوب آسيا شد و گفت: نيازها بيش از كمكهايي است كه تاكنون به اين منطقه رسيده است.



برگزاري روز قديسان و استقاثه براي ارواح در آيين كاتوليك

روز اول نوامبر در كليساي كاتوليك و انگليكن به عنوان روز عيد قديسان ياد شده كه در چنين روزي از قديسان شناخته شده و ناشناخته ياد مي شود و روز بعد از آن به عنوان استغاثه براي ارواح در گذشتگان نام گرفته است.

در سال 609 پاپ بونيفيس چهارم روز 13 مي را به عنوان روز يادبود تمام شهداي مسيحي تعيين كرد و 200 سال پس از آن پاپ گريگوري چهارم روز اول نوامبر را روز تمام قديسان ناميد تا مردم اين روز را كه يك روز ديني به شمار مي رود براي قديسها دعا كنند.

روز پس از آن، 11 آبان (دوم نوامبر) نيز روز استغاثه براي ارواح نامگذاري شده است. كاتوليكها در اين روز براي ارواحي كه در عالم برزخ به سر مي برند دعا مي كنند.

روز تمام قديسان

پاپ بنديكت شانزدهم با اشاره به روز عيد تمام قديسان در 10 آبان ( اول نوامبر) گفت: اين جشن و سنت ديدار از قبور درگذشتگان فرصتي براي تعمق بدون ترس درباره راز مرگ و استمرار دعاي شبانه براي داشتن مرگي توأم با آرامش است.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، رهبر كاتوليكهاي جهان در ميان صدها كاتوليكي كه در ميدان سنت پيتر جمع شده بودند يادآور شد: عيد تمام قديسان به ما يادآوري مي كنند از لذت اينكه به عنوان بخشي از خانواده بزرگ دوستان خداوند هستيم لذت ببريم.

پاپ با اشاره به اهميت اين عيد گفت: قديس شدن به معناي تحقق تمام مواردي است كه اكنون هستيم تا به واسطه ياد عيسي مسيح (ع) تزكيه و تهذيب شويم.

وي با مخاطب قرار دادن مسيحيان و مورد تأكيد قرار دادن به تعمق درباره مرگ گفت: زندگي در اين دنيا چون گذرگاهي براي رسيدن به سرزمين مادري در بهشت است كه انسانها بدون توجه به ملت، نژاد و زبان در كنار يكديگر قرار مي گيرند.

بنديكت شانزدهم روز سه شنبه 10 آبان ماه همراه با ديگر مؤمنان براي اهالي قبور در گروتو واتيكان كه به مقبره هاي پاپها نزديك است دعا كرد و براي پاپ محبوب خود ژان پل دوم نيز به صورت خاص دعا كرد.

دعا كردن و به ياد داشتن تمام قديسان و شهداي تاريخ مسيحيت، يك سنت ديني به شمار مي رود.

روز استغاثه براي ارواح

پاپ بنديكت شانزدهم به مناسبت روز استغاثه براي ارواح گفت: درحالي كه با راز مرگ رو به رو هستيم خواندن متون مقدس ما را اميدوار مي كند. همه افرادي كه براساس كلام خداوند زندگي مي كنند دوباره متولد شده و زندگي خود را سرشار كرده اند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، پاپ بنديكت روز يادبود درگذشتگان از مؤمنان دعوت كرد زندگي اي را در پيش بگيرند كه از لحاظ اخلاقي بدون لغزش و خطا باشد تا گمراه نشوند و موفقيتهاي خود را از راههاي بي عدالتي و غير اخلاقي به دست نياورند.

رهبر كاتوليكهاي جهان بجد خواستار پذيرش نداي رسولان و حمايت از آنها شد و براي مسيحيان كاتوليك تبيين كرد وفاداري به كلام الهي در انتخاب چه تأثيري مي گذارد. وي همچنين در موعظه خود خواستار كمك به نيازمندان و فقرا شد و از كاتوليكها خواست نسبت به افرادي كه در زندگي اقبال كمتري داشته اند سخاومند باشند چرا كه فقر زندگي مردم را از بين مي برد.

توجه به علم مدرن خطر بنيادگرايي را كاهش مي دهد

رئيس شوراي فرهنگ پاپي گفت: مؤمنان بايد به آنچه علم مدرن سكولار ارائه مي دهد توجه كنند، در غير اين صورت دين به افراط گرايي تبديل مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كاردينال پل پاپارد، رئيس شوراي فرهنگ پاپي اظهارات خود را در يك كنفرانس خبري كه در واتيكان و در راستاي پايان دادن به تعصب دوجانبه ميان علم و دين برگزار شد، مطرح كرد.

اين پروژه واتيكان درباره خاتمه به تعصب دوجانيه ميان علم و دين براي اولين بار توسط ژان پل دوم در سال 1992 طي بيانيه اي آغاز شد كه به موجب آن اقدام كليساي كاتوليك در قرن هفدهم براي متهم كردن گاليله محكوم شد.

كليساي كاتوليك در قرن هفدهم گاليله را به حمايت از عقايد نيكولاس كپرنيك (ستاره شناس لهستاني 1473- 1543) كه اظهار داشته بود زمين و ديگر سيارات به دور خورشيد مي چرخند متهم كرد؛ چرا كه بر اساس تعاليم كليسا در آن زمان، زمين در مركز جهان قرار داشت.

پاپارد گفت: اين درس هميشگي در مورد گاليه باعث شد گفتگو ميان رشته هاي مختلف و كليسا در جريان باشد و براين گفتگو در علوم طبيعي و الهيات تأكيد خاصي صورت گرفت.

اين در شرايطي است كه وي تأكيد كرد علم نيز بايد درسهايي را از دين فراگيرد.

وي افزود: ما مي دانيم كه دلايل علمي مي توانند پايان يابند، بمب اتم و احتمال آبستن شدن غير جنسي انسان ثمره كشفيات علمي محسوب مي شوند كه به مباحث ديني و اخلاقي توجهي نكرده اند. به همين صورت دين نيز بدون توجه به علم راه افراط گرايي را در پيش مي گيرد.

اين كاردينال اضافه كرد: مؤمن بايد به دانش علوم سكولار مدرن توجه كند و حكمت دين نيز بايد به عنوان صداي حمايت از بشريت مورد توجه علم قرار گيرد.

اولين كليساي مسيحي در قطر ساخته مي شود

اولين كليساي مسيحي از زمان ظهور اسلام در قرن هفتم ميلادي در كشور اسلامي قطر ساخته مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، بودجه 4 ميليون يورويي اين كليساي عيد تجلي، از سوي امير قطر شيخ حامد ابن خليفه الطاني اهدا شده است و اين كليسا اوايل سال ميلادي آينده ساخته مي شود.

كشيش كلايو هندفورد، اسقف انگليكن در قبرس و خليج درباره اين كليسا كه روي سقف آن صليبهاي ايستاده و مناره قرار نمي گيرند، گفت: ما در اين كشور ميهمان مسلمانان هستيم عليرغم اينكه اين كليسا منار و صليب ايستاده ندارد زمانيكه از در وارد آن خواهيد شد بسرعت متوجه مي شويد كه وارد يك مركز مسيحي شده ايد.

اطراف و حياط اين كليسا كه در اطراف دوحه قرار دارد داراي نمادها و صليبهايي خواهند بود. اين نمادها در كليساهاي بسيار باستاني مسيحيت مورد استفاده قرار مي گرفته اند.

اسقف هندفورد در گفتگو با "تايمز لندن" ابراز اميدواري كرد كه اين مركز در راستاي گفتگوي اسلام ومسيحيت فعاليت گسترده اي داشته باشد.

جامعه انگليكن قطر بين 7 تا 10 هزار نفر تخمين زده شده اند كه چندين دهه است مراسم عبادي و ديني خود را در مدرسه انگليسي زبان دوحه برگزار مي كنند.

مكاني كه كليسا در آن ساخته مي شود براي كارهاي ساختماني آماده شده و يك چهارم از 4 ميليون يورو نيز توسط اعضاي جامعه انگليكن قطر جمع آوري شده است. اداره اين كليسا را آيان يانگ 58 ساله به عهده مي گيرد كه از سال 1991 به عنوان كشيش ارشد انگليكن دوحه فعاليت مي كند.

حضور مسيحيان در كشورهاي حاشيه خليج فارس پس از ظهور اسلام در قرن هفتم كمرنگ تر جلوه كرد، اما مسيحيان اين مناطق كه از كشور خود دور شده بودند در 100 سال اخير به اين مناطق باز گشته اند. برخي از كشورهاي حاشيه خليج فارس چون كويت، بحرين و امارات متحده عربي اجازه ساخت كليسا را به جامعه مسيحي اعطا كرده اند اما در عربستان سعودي محل ظهور اسلام انجام آداب ديني غير از اسلام ممنوع اعلام شده است.

حدود 5 هزار انگليسي در كشور قطر كه 95 درصد جمعيت آن را مسلمانان تشكيل داده، زندگي مي كنند.

بزرگترين مجسمه بودا در جمهوري كلموك ساخته مي شود

بزودي بلندترين مجسمه بودا در اروپا كه در منطقه ولگودونسك ، روسيه ساخته مي شود در جمهوري كلموك نصب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كميسيون ساخت يك مجموعه ديني در كشور كلموك تصميم به ساخت بزرگترين و بلندترين مجسمه بودا را گرفته است. اين مجسمه بوداي 9 متري از فلزآلات ساخته مي شود و با ورق طلا پوشيده خواهد شد.

بلندترين مجسمه بودا در اروپا در مركز اروپايي بوديسم قرار مي گيرد كه ظرف چند ماه آينده در كشور كلموك تأسيس خواهد شد. مجسمه سازهاي كلموك مدل كوچك اين مجسمه عظيم را ساخته اند و طرحهاي آن ارائه شده است.

يك مجسمه هفت متري پايه گذار آئين بودا نيز در جمهوري بوريات روسيه قرار دارد، اما اين مجسمه كه در كلموك ساخته مي شود دو متر از آن نيز بلندتر است.

در ميان مجسمه هاي بزرگي كه از بودا در جهان وجود دارد مي توان به يك مجسمه 30 متري در تايلند اشاره كرد. البته مجسمه هايي كه در افغانستان وجود داشتند توسط نيروهاي طالبان تخريب شدند.

اين مجسمه بودا براساس آئين تمام فرقه هاي بودايي ساخته مي شود. ولادمير واسكين، ناظر گروه ساخت مجسمه گفت: اين مسئله بسيار حائز اهميت تلقي مي شود كه مجسمه بودا براساس اعتقادات تمام فرقه هاي بوديسم ساخته شود.

كارشناسان بودايي از نپال و هندوستان به اين كشور دعوت شده اند تا 17 مجسمه از "آرهاتس ها" ساخته شوند. در آيين بوديسم "آرهاتس ها " به افرادي اطلاق مي شود كه به مرحله نيروانا رسيده اند. اين 17 مجسمه در اطراف معبد تازه بوديست در شهر اليستا، كلموك نصب مي شوند.



رهبر بوداييان تبت در سخنراني خود در دانشگاه استنفورد مبادرت به جنگ را براي رسيدن به آزادي موجه دانست اما گفت اين امر در مورد تبت كه مي خواهد به استقلال برسد صادق نيست.

توجيه دالايي لاما درباره جنگ عادلانه

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، رهبر معنوي بوداييهاي تبت، در اولين روز ديدار دو روزه از دانشگاه استنفورد درباره موضوعات مختلفي چون: تلويزيون، سقط جنين، باروري غير جنسي انسان و نظريه جنگ عادلانه سخنراني كرد.

دالايي لاما در پاسخ به يكي از پرسشها گفت: پيروزي متحدان در جنگ جهاني دوم، تمدن غرب را نجات داد.

وي مبارزات كره و ويتنام را از نظر اخلاقي ستايش كرد اما تصريح نمود كه جنگ مسلحانه براي جدايي تبت از چين از نظر وي مردود است.

وي گفت: در مورد تبت و چين، خشونت به معناي خودكشي است. اگر خشونت به وجود آيد به دنبال آن خونريزي خواهد بود و اين امر به معناي وقوع فاجعه خواهد بود. ما بايد اصول غير خشونت آميز را دنبال كنيم تا بتوانيم پس از آن با شادي زندگي كنيم.

رهبر معنوي بودايهاي تبت اظهارات خود را در جلسه اي ايراد كرد كه با عنوان " قلب رفتار غير خشونت آميز" برگزار شد. وي در ساعات اوليه امروز 14 آبان ماه جلسه مديتيشني را با حضور 7 هزار نفر برگزار كرد.

دالايي لاما درباره موضوعات بحث برانگيزي چون" اتانازي، سقط جنين و باروري ژنتيك گفت: پاسخهاي صريح و درستي براي اين موضوعات وجود ندارند چرا كه بايد اين موضوعات را اولاً به صورت كلي و سپس مورد به مورد بررسي كرد تا بتوان درباره آنها نظر قطعي و صريحي داد.