  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۵۷

مركز تخصصي پردازش و تحليل آماري فرا تحليل گران تاسيس شد

مركز تخصصي پردازش و تحليل آماري فرا تحليل گران وابسته به جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران تاسيس شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين مركز با هدف ارائه خدمات تخصصي در زمينه هاي تجزيه و تحليل طرح هاي پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويي با جديد ترين نرم افزارهاي آماري (SPSS,LISREL)، مشاوره آماري طرح هاي پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويي، مشاوره تحقيقي طرح هاي پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويي، پرسشگري طرح هاي پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويي و برگزاري دوره هاي آموزشي آمار، روش تحقيق و نرم افزارهاي آماري تاسيس شده است.

کد مطلب 250320

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها