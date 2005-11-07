مركز تخصصي پردازش و تحليل آماري فرا تحليل گران تاسيس شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين مركز با هدف ارائه خدمات تخصصي در زمينه هاي تجزيه و تحليل طرح هاي پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويي با جديد ترين نرم افزارهاي آماري (SPSS,LISREL)، مشاوره آماري طرح هاي پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويي، مشاوره تحقيقي طرح هاي پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويي، پرسشگري طرح هاي پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويي و برگزاري دوره هاي آموزشي آمار، روش تحقيق و نرم افزارهاي آماري تاسيس شده است.
مركز تخصصي پردازش و تحليل آماري فرا تحليل گران وابسته به جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران تاسيس شد.
کد مطلب 250320
نظر شما