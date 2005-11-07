جلسه شوراي معاونين امور مجلس وزارتخانه ها برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين جلسه معاونين امور مجلس وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي، نفت، تعاون و آموزش و پرورش به طور جداگانه گزارشي از روند بررسي برنامه هاي وزراي پيشنهادي در كميسيون ها و فراكسيون هاي مختلف مجلس را بيان كردند.

در ادامه اين جلسه، ساير معاونين امور مجلس وزارتخانه ها نيز در سخناني، ضرورت تعامل و هماهنگي با نمايندگان مجلس در جهت پيشبرد امور وزارتخانه ها را خاطرنشان ساختند و بر فعاليت و رايزني بيشتر با كميسيون هاي تخصصي مجلس براي معرفي وزراي پيشنهادي و برنامه هاي آنان تاكيد كردند.

در اين جلسه همچنين مقرر شد سوابق، فعاليت ها و برنامه هاي آتي وزراي پيشنهادي جهت آشنايي بيشتر نمايندگان مجلس، تدوين و در اختيار آنها قرار گيرد.