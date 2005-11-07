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۱۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۳۵

صبح دوشنبه و در نهاد رياست جمهوري؛

جلسه شوراي معاونين امور مجلس وزارتخانه ها برگزار شد

جلسه شوراي معاونين امور مجلس وزارتخانه ها صبح روز دوشنبه در محل ساختمان كوثر نهاد رياست جمهوري برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين جلسه معاونين امور مجلس وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي، نفت، تعاون و آموزش و پرورش به طور جداگانه گزارشي از روند بررسي برنامه هاي وزراي پيشنهادي در كميسيون ها و فراكسيون هاي مختلف مجلس را بيان كردند.

در ادامه اين جلسه، ساير معاونين امور مجلس وزارتخانه ها نيز در سخناني، ضرورت تعامل و هماهنگي با نمايندگان مجلس در جهت پيشبرد امور وزارتخانه ها را خاطرنشان ساختند و بر فعاليت و رايزني بيشتر با كميسيون هاي تخصصي مجلس براي معرفي وزراي پيشنهادي و برنامه هاي آنان تاكيد كردند.

در اين جلسه همچنين مقرر شد سوابق، فعاليت ها و برنامه هاي آتي وزراي پيشنهادي جهت آشنايي بيشتر نمايندگان مجلس، تدوين و در اختيار آنها قرار گيرد.

کد مطلب 250334

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