كمكهاي مجامع بين المللي به ايران در مبارزه با مواد مخدر نا چيز است

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر مالي در ديدار با روبرتو آربيتريو رييس دفتر UNODC در تهران ، مقابله با مواد مخدر در همه ابعاد و تعامل با كشورهاي جهان و مجامع بين المللي به ويژه سازمان ملل متحد را استراتژي دولت جديد در مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد.

وي افزود : انتظار ما از UNODC و شخص دبير كل سازمان ملل متحد اين است كه سعي كنند كشورهاي دنيا را از خواب راحت بيدار كنند چراكه فاجعه مواد مخدر براي جامعه بين الملل از زلزله سونامي خطرناكتر و ويرانگرتر است .

وي تصريح كرد : مواد مخدر بحراني بزرگ است كه جهان را تهديد مي كند و ما انتظار داريم حقوق قانوني ما در اين مورد حفظ شود چراكه در بحث مبارزه با مواد مخدر با سازمان ملل همسو هستيم .

روبرتو آربيتريو رييس دفتر UNODC در تهران نيز گفت : با توجه به هزينه هاي بسيار بالايي كه ايران در مبارزه با مواد مخدر مي پردازد كمك هاي مالي ما اصلا قابل قبول نيست اما سعي مي كنيم ايران نقش خود را به عنوان محور مقابله با مواد مخدر در جامعه جهاني ايفا كند و ساير كشورهاي ايران را ياري دهد .