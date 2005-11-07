ريچارد مورفي: طرح خاورميانه بزرگ ، آمريكا را در منطقه بي اعتبار كرده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" ريچارد مورفي در گفت وگوي اختصاصي با شبكه خبري العالم اظهارداشت: محبوبيت بوش براثر سياست هايش در جهان بخصوص درعراق كاهش پيدا كرده است و مردم آمريكا نسبت به سياست هاي بوش در خاورميانه نگرانند .

وي با اشاره به اينكه دولت آمريكا تلاش خواهد تا نظر مساعد متحدانش درمنطقه بدست آورد، درعين حال تكرارجنگي ديگر در منطقه را بعيد دانست .

معاون پيشين وزير امور خارجه وقت آمريكا با اشاره به اينكه حزب جمهوري خواه نسبت به سياست هاي بوش درجنگ عليه عراق احساس خطر كرده است ، ابرازداشت : مشكل اساسي آمريكا درحال حاضر مسئله عراق است .

ريچارد مورفي اذعان كرد كه طرح خاورميانه بزرگ بر اعتبار آمريكا در منطقه تاثير منفي گذاشته است .