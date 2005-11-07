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۱۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۴۷

با نگران كننده خواندن سياست هاي بوش ؛

ريچارد مورفي: طرح خاورميانه بزرگ ، آمريكا را در منطقه بي اعتبار كرده است

ريچارد مورفي: طرح خاورميانه بزرگ ، آمريكا را در منطقه بي اعتبار كرده است

معاون وزير امور خارجه وقت آمريكا در زمان رونالد ريگان گفت: جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا به دليل كاهش محبوبيتش ناچار است سياست هاي خود را در قبال منطقه خاورميانه تغيير دهد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ريچارد مورفي در گفت وگوي اختصاصي با شبكه خبري العالم اظهارداشت: محبوبيت بوش براثر سياست هايش در جهان بخصوص درعراق كاهش پيدا كرده است و مردم آمريكا نسبت به سياست هاي بوش در خاورميانه نگرانند .

وي با اشاره به اينكه دولت آمريكا تلاش خواهد تا نظر مساعد متحدانش درمنطقه بدست آورد، درعين حال تكرارجنگي ديگر در منطقه را بعيد دانست .

معاون پيشين وزير امور خارجه وقت آمريكا با اشاره به اينكه حزب جمهوري خواه نسبت به سياست هاي بوش درجنگ عليه عراق احساس خطر كرده است ، ابرازداشت : مشكل اساسي آمريكا درحال حاضر مسئله عراق است .

ريچارد مورفي اذعان كرد كه طرح خاورميانه بزرگ بر اعتبار آمريكا در منطقه تاثير منفي گذاشته است .

کد مطلب 250337

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