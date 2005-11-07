حسن حنفي متفكر معروف مصري تأكيد كرد: اديان نقشي انكارناپذير در تأمين صلح جهاني بر عهده دارند

به گزارش خبر نگار گروه دين وانديشه"مهر"، حسن حنفي اين نكته را در مقاله اي با عنوان "نقش دين در جنگ و صلح" ذكر كرده است. اين مقاله حاصل ديدگاههاي حنفي در باب همايشي است كه با همين نام در فرانسه برگزار شده است.

اين متفكر معروف جهان عرب در اين مقاله تأكيد دارد كه مسئله جنگ و صلح از مسائل مهم قرن بيستم هستند كه بعد از جنگ جهاني اول و دوم و جنگ سرد، به صورت مشهود و آشكاري در گفتمانهاي فكري - سياسي به چشم مي خورند.

حنفي معتقد است نقش سازمانهاي ديني در اين زمينه قابل يادآوري است. چرا كه اين سازمانها هستند كه مي تواند آموزه هاي ديني را به كشورها و جوامع مختلف منتقل كنند و با نهادهاي ديگر اديان تعامل و گفتگو برقرار نمايند.

او نقش مؤسسه "سانت ايجديو" را كه برگزار كننده همايش "نقش دين در جنگ و صلح " در ليون فرانسه بود بود در همين راستا ارزيابي مي كند.

حنفي محورهايي را هم كه در اين همايش مورد توجه قرار داشتند پراهميت مي خواند و توصيفي از آنها مي دهد كه محور اول آن بحران و تشنج در قاره آمريكا بعد از حادثه سپتامبر و دستيابي به محركها و انگيزه هاي ديني و سياسي آن نام دارد.

در اين محور به بررسي گفتگوي ميان اديان و تفاهم متقابل و دوجانبه ميان آنها مي پردازد. مانند حادثه تسونامي در آسيا و چگونگي چيره شدن بر اين گونه حوادث و حمايت و پشتيباني از هزاران آواره وساخت خرابيهاي موجود. همچنين در نظر گرفتن حوادثي كه در خشكي به وجود مي آيند، مانند كاترينا و زلزله پاكستان.

حنفي در اين مقاله با تكيه بر اين محور به بررسي زندگي كودكاني مي پردازد كه از گرسنگي و قحطي جان خود را از دست داده اند. او همچنين به تضاد طبقاتي كه ميان كشورهاي مختلف وجود دارد اشاره مي كند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، حنفي محور دوم را با گفتگو به منظور حل بحران و تشنج در جهان پررنگ مي كند.

به نظر وي در اين راستا گفتگوهايي به منظور نزدكي اسلام ومسيحيت شكل گرفته اند كه به موجب آن حقوق اقليت ديني دركشورها به رسميت شناخته شود، مسيحيان عرب جزئي از كشورهاي عربي به شمار آيند و طوائف جزئي از ملت اسلام شوند تا مساوات و حقوق آنها در چارچوب امت واحد اسلامي باشد.

حنفي محور سوم اين همايش را كه ارزش انسانهاست مهم مي داند اما معتقد است شاهد و شهيد از يك ريشه گرفته شده اند و نمي توان شهادت را با قتل و كشتار انسانها يكي دانست.

وي محورهاي چهارم و پنجم را هم كه وحدت و تأمين صلح جهاني است تأييد مي كند اما ضرورت توجه به تفاسير گوناگوني كه از اين ارزشها وجود دارند يادآوري مي نمايد.

اين متفكر مصري در ادامه مقاله خود مي افزايد: اين همايش فرصتي براي عربها و مسلمانان مصر، مغرب، لبنان و تونس است كه اسلام را گرامي دارند.همانگونه كه اسلام قادر بر مبارزه و جهاد است بر صلح نيز تواناست و دعوت به صلح به اندازه دعوت به جهاد براي ملتها مهم و مغتنم است. دفاع از جان حقي است بر هر انساني واجب كه نه تنها دين حنيف اسلام بلكه دينهاي اسلامي ديگر نيز به آن اشاره كرده اند.

حنفي در پايان مقاله خود باز و باز مسلمانان و فرهنگهاي اسلامي را به جدي گرفتن چالشهاي جديد فرا مي خواند.