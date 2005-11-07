وعده " اليور استون " به بازماندگان حادثه يازدهم سپتامبر

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين كارگردان درحال حاضرسرگرم كاربرروي پروژه اي سينمايي است كه به حادثه يازدهم سپتامبرمي پردازد. با اين وجود اين هراس وجود دارد كه فيلم استون دربرگيرنده صحنه هايي باشد كه موجب رنجش خاطر بازماندگان اين حادثه شود.





" اليوراستون " درپشت صحنه فيلم " اسكندر"



اين فيلمسازتاكيد كرد كه تصميم ندارد اين رويداد را با زرق وبرق بسياركليد بزند وتنها هدف وي ازساخت اين فيلم روايت داستان دو نيروي پليسي است كه از اين حادثه جان سالم به درمي برند.



مايكل شامبرگ، تهيه كننده اين فيلم پيش از آغاز فيلمبرداري به ملاقات بازمانده هاي واقعه يازدهم سپتامبر رفت و درمورد ساخت اين فيلم با آنها مشورت كرد.



نيكولاس كيج، هنرپيشه اسكاري سينما موافقت كرد كه در اين فيلم نقش يكي از نيروهاي پليس را بازي كند. بيشتر نماهاي فيلم در لس آنجلس فيلمبرداري مي شود.