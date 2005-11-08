فيروز زنوزي جلالي : كليد حل مشكلات اهل قلم در دست مسئولان فرهنگي است / هيچ قانون نويسي از تاثير قلم نويسنده و شاعر غافل نيست









پديد آورنده اثر " مخلوق " در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : همواره مي بينيم و مي شنويم كه مثلا نويسنده اي مانند آقاي ماركز يا ديگران ، اصولا با نوشتن زندگي مي كنند و آثارشان هم به چندين چاپ مي رسد و دلگرم مي شوند براي خلف آثار بعدي ، اما خودمان كاري براي به فعليت رساندن فرهنگ و ادب در اين سرزمين نمي كنيم ، چرا ؟ من هم دليلش را نمي دانم .فيروز زنوزي جلالي تصريح كرد : بديهي است كه نويسندگي در ذات خودش نمي تواند شغل باشد ، چون با آفرينش و سالهاي بهره وري نويسنده و پديد آورنده مرتبط است ، سالها و مقاطعي هست كه قلم نويسنده ديگر كارايي لازم را ندارد ، اما پس نتيجه سالهايي كه با تمام وجود نوشته و جامعه را از نظر فرهنگي و فكري ، جهت خردمندانه داده است ، چه مي شود ؟ اين بي انصافي است كه بگوئيم : چون نويسنده شغلي آزاد به حساب مي آيد ؛ طبق قانون نمي توان براي او تسهيلاتي قائل شود ، قانون را قطعا قانون نويس نوشته است و بعيد است هيچ قانون نويسي از تاثير قلم نويسنده و شاعرغافل باشد .اين نويسنده معاصر و منتقد ادبيات داستاني ، با اشاره به اين كه نبايد تعدادي از نويسندگان و شاعران كشور ، به اين دليل كه مشمول قانون كار و امور اجتماعي قرار نمي گيرند ، ازمزايا و تسهيلات اجتماعي محروم شوند ، به مهر ، ياد آور شد : صراحتا بايد بگويم كه مسئولان و متوليان فرهنگي ما بايد به اين شناخت و معرفت برسند كه " نويسندگي " صرفا ذوق نيست ، درد و دغدغه و رسالت ملي هم هست ... ، بنابراين كاري با اين وسعت و سطح تاثيرگذاري مي تواند در عرف و قانون ، " شغل " رسمي تعريف شود و مزايايي هم بر نويسنده مترتب باشد .زنوزي جلالي در پايان گفت و گو با مهر ، ياد آور شد : در طول سالهاي گذشته ، به نظر من فرصت هاي خوبي وجود داشته است تا در اين زمينه ها فكر و تبادل نظر شود و ما متاسفانه در حال حاضر اين فرصت ها را از كف داده ايم ، اما ايجاد فرصت هاي مناسب ديگر را براي حمايت از فرهنگ و اهل فرهنگ ، نبايد از خاطر ببريم . من معتقدم اگر مسئولان مدد كنند ، موضوع احتساب نويسندگي به عنوان يك شغل و مسائل بعدي اش ، از قوه به فعل خواهد رسيد و كل مشكلات جامعه اهل قلم رفع خواهد شد ، اگر هم عنايتي به موضوع نشود ، همين روند اشتباه ادامه خواهد يافت .