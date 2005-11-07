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۱۶ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۲۱

مصلحت نظام ، انتخاب افراد لايق به عنوان وزير است

مصلحت نظام ، انتخاب افراد لايق به عنوان وزير است

قدرت الله عليخاني بارد مصلحت سنجي نمايندگان مجلس در راي اعتماد به 4 وزير پيشنهادي، گفت: هيچ مصلحتي بالاتر از اين نيست كه تلاش كنيم افراد لايق را به عنوان وزير انتخاب كنيم.

اين عضو برجسته فراكسيون اقليت مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلماني"مهر"، با بيان اين مطلب تصريح كرد : اينكه مي گويند مصلحت نظام  به خطر مي افتد، اگر كه به چهار وزير پيشنهادي رئيس جمهور راي اعتماد ندهيم، صحيح نيست، زيرا مصلحت نظام در اين است كه افراد لايق و توانمندي را به عنوان وزير دولت انتخاب كنيم.

عليخاني گفت : مصلحت نظام در اين است كه از تخصص و توانايي افراد براي تصدي پست وزارت، دفاع كنيم، زيرا ما به مسائل و مشكلات حوزه وزارتخانه ها فكر مي كنيم  و اگر قابل دفاع نيستند، به آنها راي اعتماد ندهيم.

نماينده اصلاح طلب بويين زهرا و آوج تصريح كرد : وزارت نفت وزارتخانه اي نيست كه بخواهيم آن را فداي يكسري از مسائل  و مصلحت سنجي ها كنيم ، زيرا حوزه نفت از اهميت بالايي براي كشور برخوردار است.

اين نماينده مجلس هفتم تصريح كرد: اينكه برخي از اعضاي فراكسيون اكثريت سه دليل آورده اند كه اگر به چهار وزير پيشنهادي رئيس جمهور راي مثبت ندهيم، نظام دچار مشكل مي شود، آيا به آن معنا نيست كه راي اين اشخاص در تصميم گيري ها كلان نظام بالا برود.

قدرت الله عليخاني در پايان تاكيد كرد : نمايندگان مجلس بايد بدانند  اگر كسي نتواند در وزارتخانه مهم و تاثير گذارنفت و آموزش و پرورش مديريت مناسبي داشته باشد ، نمايندگان مجلس بايد پاسخگوي ضعف عملكرد و مديريت وزيران دولت باشند.

کد مطلب 250362

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